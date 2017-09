Superjevnt: Nå er Frank ute

Høyre faller kraftig på InFacts ferske måling for Finnmark gjort for NRK. Hadde det vært valg i morgen ville Høyre kun fått 12,7 prosents oppslutning. Dette er en tilbakegang på hele 8,6 prosentpoeng fra valget for fire år siden. Det betyr at med målingen som valgresultat ville europaminister Frank Bakke-Jensen vært ute av Stortinget. Til NRK sier Bakke-Jensen:

– Det koster å levere reformer, og kommune- og regionreformen er ikke blant de mest populære tingene vi har jobbet med. Dette sliter på oss, men samtidig viser målingene at dette blir uhyre jevnt.

Utslag

Altaposten presenterte i helgen ei fylkesmåling for Finnmark, som byrået Respons har utført for Høyres hovedorganisasjon. Responsmålingen viste «skrekktall» for Ap, og at Ingalill Olsen på andreplass ikke ville få fire år på Stortinget. I denne målingen er Høyre inne og tar sistemandatet slik at Frank Bakke-Jensen beholder stortingsplassen. I målingen til Respons står kampen mellom Høyre og Ap om sistemandatet.