Støtter folk i Alta

Ane Margrethe Ugelvik er toppkandidat for Rødt i Finnmark . Hun bor nå i Oslo hvor hun sitter i sentralstyret til Rød Ungdom, kommer opprinnelig fra Tana. Bak 22-åringen følger Elisabeth Johnsen fra Alta. Andrekandidaten er 46 år og journalist. Kvinneandelen på topplassene blir hundre prosent ved at Veronicha Angell Bergli fra Vadsø, 32 år og bibliotekar er nummer tre på lista.

Svaret Rødt gir på om partiet vil jobbe for fødeavdeling og akuttilbud i Alta overrasker nok mange. Toppkandidaten utdyper overfor Altaposten at omleggingen ikke kan skje med en gang, men at det må brukes tid på oppbyggingen for å unngå svekkelse av de to andre sykehusene i Finnmark.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Rødt vil støtte endringer i Finnmarksloven som skjerper den samiske vetoretten mot naturinngrep i samiske områder.

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Ja, vi ser på sammenslåingen som svært udemokratisk.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– Nei.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Rødt ønsker å opprettholde småskala bruk over hele fylket. Vi ønsker å opprettholde det antall bønder vi har i fylket i dag. For å sikre fremtidig drift ønsker Rødt vern av all jord som karakteriseres som dyrkbar i forhold til matproduksjon.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Vi mener at prosessen rundt reintilpasningen kunne vært bedre. Hadde reinbeitedistriktene, de samiske organisasjonene og sametinget blitt hørt, tror vi at ordningen hadde blitt bedre for de minste og nyeste reindriftsutøverne. Videre støtter vi Jovsset Ante Sara i Høyesterett.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Vi vil ha leveringsplikt for trålerne, få slutt på kjøp og salg av kvoter og gjøre det lettere for unge å komme inn i næringen. Vi ønsker en stor satsing på kystflåten!

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– Rødt ønsker omorganisering av helsevesenet slik det fremstår i dag. Vi vil styrke helsehjelp til befolkningen på nasjonalt plan. Rødt har videre uttalt at man ikke vil sette kystbefolkningens sikkerhet i fare ved å flytte et nybygg innenfor værsoner der vær på kysten og i innlandet er dramatisk forskjellig. Vi mener videre at man må arbeide for at de kommunale legevaktene er døgnbemannede med nok leger på jobb, se til at kommunene følger loven og ser til at de har fastlegeplasser nok og at ambulanseberedskapen er tilfredsstillende. Ambulansepersonell og kommunale leger skal også tilbys opplæring for å sikre valg av rett transport ved akutt skade eller sykdom.

– Vil du ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– Ja

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– Nei.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Det har vi ikke tatt standpunkt til.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Hammerfest trenger ny flyplass da dagens flyplass er vurdert farlig ihht den trafikken man i dag har i forbindelse med blant annet offshorevirksomhet, men Rødt ønsker ikke flere storflyplasser i fylket.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)? Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Kløfta er vurdert så rasfarlig at Rødt anser at den bør prioriteres. Rødt anser ikke ny E6 gjennom Alta som like hastepreget. Videre bør man fullføre byggingen av RV94, Skaidi-Hammerfest da større strekninger av veien har tatt skade av tungtrafikk den ikke er dimensjonert for.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Nei, Nussir sine planer er miljøkriminalitet.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselloven slik den etter endringene framstår?

– Det har vi ikke tatt standpunkt til.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. Skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken?

– Ja. Vi er for øvrig for en fortsettelse av den spredte skolestrukturen i Finnmark, og at tilbudene i distriktene skal bestå.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino?

– Rødt støtter bygging av regionalt teater i Indre Finnmark.