Markerte brøytestart

Forhåpentligvis er det ennå en stund til første brøytebil må i sving for å holde veiene våre åpne, men 1. september trådte flere nye brøytekontrakter for over 1.000 kilometer Finnmarks-veier vårt offisielt i kraft. Disse kontraktene har en verdi på 346 millioner kroner, over en femårsperiode.

Mandag gjestet blant andre regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Alta blant annet for å markere dette.

I en pressemelding på Statens vegvesen sine nettsider fremgår det at det hvert år brukes mer enn 300 millioner kroner totalt på vinterdrift i Finnmark. Kravene er nemlig klare:

– Det er helt andre krav til vinterstandard i dag enn før. Det tillates mindre snø på vegene, alle veger nattebrøytes og kravene til når vi skal strø, er skjerpet, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.