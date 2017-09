Har felt 34 dyr

Fefos jaktoversikt viser at det til i dag er felt 14 dyr i Kautokeino og 20 i Karasjok. Kvotene for Kautokeino er på 123 dyr, mens det i Karasjok kan felles hele 233 dyr.

Til nå er det derfor felt 9 prosent av totalkvoten i Karasjok, mens det er felt 11 prosent av kvoten for Kautokeinos del. Totalkvote på Fefo-land i Finnmark er på 1016 dyr, der det er Tana kommune som topper med en kvote på 280 dyr totalt. Kvotene fordeler seg etter okse, ku, ungokse, kvige og kalv.

I Kautokeino er det felt elg i feltene Suolovuopmi, Suotnju, Rágesvuopmi, Biggevárri, Saivvuopmi, Njivlevuopmi og Ádjit, viser den ferske oversikten fra Fefo.

Dersom et jaktlag ønsker tildeling av tilleggsdyr, må dette søkes om innen et døgn etter felling.

På nettsidene til Fefo heter det at de som ikke har fått tildelt tilleggsdyr innen to døgn etter siste felling, må anse jakta som avsluttet. Fefo kan da tildele jaktfeltet til et annet jaktlag, heter det.