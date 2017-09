– Rødt må ha Guds hjelp

Altapostens analyse- og valgekspert, Ole David Østli, utelukker ikke mirakel, men tror ikke at det kommer for Rødt:

– Den dagen massene reiser seg og kaster sine lenker, kommer Rødt til å vinne rent flertall på Stortinget. I år derimot er det et hårete mål å nå sperregrensen. De har riktig nok aldri vært nærmere, men ser vi meningsmålingene under ett, virker det fremdeles litt langt frem.

– Finnmark er ikke blant de fylkene hvor Rødt står sterkest, så det må nærmest kreve Guds inngripen for at Rødt skal få inn et mandat herfra, enten de passerer fire prosent ved valget eller ei.