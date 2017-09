– Rødt er rettferdighet

Ane Margrethe kunne ikke si nei til partiet som startet kampen mot forskjells-Norge.

Foran stortingsvalget for fire år siden var Ane Margrethe Ugelvik førstegangsvelger uten sterke partipreferanser. Det selv om Tana-jenta var miljømessig påvirket av familien med mor og tanter med sterke bånd til SV.

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av rettferdighet, og for fire år siden var partiene skjønt enige om at Norge var et perfekt land på grunn av små forskjeller. Bare Rødt var tydelig på at utviklingen gikk i feil retning, at noen faktisk var fattige, mens andre søkk rike. Rødt vil løfte de fattige og kreve at de rike bidrar mer. Derfor ble mitt valg Rødt, forklarer Ane Margrethe, toppkandidat for Rødt i Finnmark ved årets stortingsvalg.

Fire år med Rødt

Det er gått fire år. Ane Margrethe har fått en solid politisk ballast til sitt samfunnsengasjement, samt at hun er blitt mange politiske erfaringer rikere. Blant annet har Rødt beveget både Ap og SV i retning av Rødt sin fordelingspolitikk. I alle fall heter fra storbrødrene på rød side at de nå er klar til å ta opp kampen sammen med Rødt for et Norge med mindre forskjeller.

– For Rødt er hovedbudskapet at vi skal stoppe velferdsprofiltørene. De som henter ut flere hundre millioner kroner i profitt av av offentliges penger som skulle gått til omsorg. Det være seg i norske barnehager, på eldrehjem og i omsorgsboliger. Eller der det smerter mest; penger som skulle sikret barnevernsbarn god oppflølging og gitt de en god start på livet og de samme mulighetene vi andre har, sier en engasjert toppkandidat.

Presser Ap og SV

Hun er glad for at det er nye toner fra Ap,Sp og SV, men tror det ville vært et langt mer ullent budskap dersom Rødt ikke hadde presset på.

– Vi har ikke satt noe ultimatum for å støtte en rød-grønn regjering, men kommer til være være veldig klar og tydelig på at ei ny regjering som skal ha støtte fra Rødt, må si et klart nei til velferdsprofitørene. Det betyr nei til store konsern og bedrifter innen velferdssektoren, sier Tana-jenta som for tiden bor i Oslo hvor hun jobber i omsorgssektoren og er med i sentralstyret til Rød Ungdom.

Hun ler litt av de borgerliges skremselspropaganda om at Rødt vil fjerne alle private barnehager, og straffe idealistene som har skapt private lokale barnehager for å hjelpe samfunnet med bedre barnehagedekning.

– Ideelle organisasjoner og mindre private barnehager er en viktig del av barnehagetilbudet. De skal vi ta vare på, men de som tjener seg rike på å tilby velferdstjenester må bort.

Hun og de andre i Rødt er ikke trygg på at partiet vil få gjennomslag med Jonas Gahr Støre blir statsminister. Faktisk er sjansen stor for at det blir ei regjering som fortsatt vil la private hente ut betydelig profitt i velferdsmarkedet. Men med et sterkt Rødt vil ikke Jonas få muligheten. Mye fordi det er et klart flertall i det norske folk som er enig med Rødt om en lovregulering som stopper profittuttak og dermed velferdsprofitørene. Det viser meningsmålinger. Ugelvik registrer også at fagbevegelsen er på linje med Rødt her.

– Skattepengene våre beregnet til velferd skal gå til velferd, ikke havne i lomma på private, er beskjeden fra Margrethe og Rødt.

Forstår Alta

I den store saken i Finnmark om sykehusstruktur sier toppkandidaten til Rødt at hun forstår folk i Alta, men at Rødt ikke kan love SNARLIG sykehus til befolkningssenteret i Finnmark.

– Vi må gå forsiktig fram for å ikke skade fagmiljøet og svekke sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, er hennes hilsen til folk i Alta.