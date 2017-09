– Dette er en gledens dag

– Dette er ikke den lengste biten med gang- og sykkelvei, men den er kjempeviktig, slår ordfører Monica Nielsen fast.

Mandag formiddag markerte Statens vegvesen og Alta kommune oppstart for bygging av omlag 1300 meter gang- og sykkelvei og utbedring av Riksvei 93 på strekningen Salkobekken–Øvre Alta.

Lang prosess

Nielsen tok det første spadetaket sammen med regionvegsjef Torbjørn Naimak.

– Det har vært et langt arbeid, både å få tak i pengene til prosjektet og grunnforholdene i området har vært veldig krevende og det har krevd grundige vurderinger, forteller Naimak.

Det er derfor besluttet at store deler av veien senkes og flyttes til ny trase på grunn av kvikkleire i grunnen.

– Vi må være sikker på at dette blir gjort rett og dette har tatt tid, forklarer han Naimak.

Sikker skolevei

Elever og lærere fra Øvre Alta skole deltok på markeringa for traseen som vil gi dem tryggere og bedre skolevei fra neste høst. Nielsen er glad for at det endelig, etter 20 år med utredning og planlegging, er klart for å stikke spaden i jorda.

– Dette skal bli en sikker vei å ferdes langs, både for skolebarna og alle andre som bruker veien, sier ordføreren.

Susanne Viggen Larson, elev på Øvre Alta skole, tror det blir mye bedre når det blir gang- og sykkelsti.

– Det blir mye bedre å gå til skolen. Vi har savnet gang- og sykkelvei når vi skal gå til skolen, sier hun.

Felles prosjekt

Totalkostnadene for prosjektet er omlag 90 millioner. Statens vegvesen står for 76 av disse. De resterende kostnadene faller Alta kommune.

Det vil bli bygget en undergang for gående og syklende i tillegg til to nye bussholdeplasser. Det skal også etableres et utkikkspunkt med utsikt til Altaelva og kommunalt vann- og avløpsanlegg skal etableres under traseen for gang- og sykkelveg.

– Dette er et felles prosjekt med Alta kommune, hvor kommunen i tillegg skal legge ned vann- og avløpsanlegg, forklarer regionveisjefen.

Skummelt område

Tor Inge Hellander, prosjektleder Vest Finnmark, Statens vegvesen, har hørt om prosjektet i mange år.

– Det er et etterlengtet prosjekt vi nå starter på. Trafikksikkerhetsmessig er dette er et skummelt område å bevege seg i, og det er på tide at man får et skille mellom gående og kjørende trafikk, sier han, og legger til at det er voldsomt mye trafikk og spesielt mye tungtrafikk i området.

Trafikkdirigering

Anleggsarbeidet er allerede smått i gang med skogrydding i området. I neste uke regner Kjetil Romsdal med at anleggsmaskinene på plass. Romsdal er stedlig ansvarlig på anlegget for Statens vegvesen og det er Anlegg Nord AS som er entreprenør. Prosjektleder for entreprenøren er Lars Erik Thomassen.

– I anleggsperioden må folk må regne med at det kan bli litt venting, medgir Romsdal.

Han forteller at det i perioder vil bli både lysregulering og mauell dirigering i tillegg til bruk av ledebil for bilistene langs vegen.

– Mesteparten av veien skal bygges ved siden av den eksisterende veien, men i begge endene må man nok regne med at det blir litt venting, forklarer han.

Statens vegvesen og Alta kommune inviterer til åpent møte i gymsalen på Øvre Alta skole torsdag 7. september kl. 17:00 hvor de vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål.