– Bare seks av ti tar celleprøver regelmessig

Ifølge Randi Børresen ved distriktskontoret i Tromsø, som dekker fylkene Finnmark, Troms og Nordland, lar over 250.00 kvinner være å ta en celleprøve av livmorhalsen.

– Det er et veldig høyt tall. Med kampanjen vil vi rett og slett at kvinnene skal ta kontakt med fastlegen sin for å få tatt en celleprøve, Sier Børresen.

Nasjonal dugnad

Børresen forklarer at fastleger landet rundt vil vie spesiell oppmerksomhet til betydningen av celleprøver og oppfordre kvinner til å ta livmorhalsprøven. Gynekologer ved 12 sykehus deltar også i en nasjonal dugnad den 18. september og vil tilby timer for å ta disse.

I Nord-Norge vil UNN tilby timer.

Viktig å oppdage tidlig

– For dere som bor i Finnmark, så er det viktig å bestille en time hos fastlegen og ta celleprøven. Ved å teste seg, og eventuelt oppdage tidlig, kan man kan få behandling og få gjort noe med det.

Siden kampanjen ble lansert i 2015 har minst 34.000 kvinner tatt prøve. På rundt 1.400 av disse har det blitt oppdaget celleforandringer.

– Det viser at kampanjen har effekt. Allikevel er det bare seks av ti kvinner som tar celleprøver regelmessig. Det er for få, sier Børresen.