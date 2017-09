– Ap, vil dere stoppe Nussir?

Ane Margrethes utfordring til Ap:

– Går til Ap i Finnmark og gjelder gruvedrift i Repparfjord. Hvorfor ofre en vernet nasjonal laksefjord for privat profitt? Hvor mange arbeidsplasser vil gruven gi, og mener dere dette blir fast arbeid eller innflygning av utenlandsk arbeidskraft? Hvor mange prosent reinbeiteareal har vi råd til å miste i fylket?

Begrunnelse: – Gruvedumping i fjorden er miljøkriminalitet, likevel ønsker Ap å tillate gruveselskapet Nussir å benytte seg av denne metoden.

Rødt Finnmark sine listetopper:

1. Navn: Ane Margrethe Ugelvik Oslo* Alder: 22 Yrke: miljøarbeider

2. Navn: Elisabeth Johnsen Alta Alder: 46 Yrke: journalist

3. Navn: Veronicha Angell Bergli Vadsø Alder: 32 Yrke: bibliotekar

* Fra Tana, bor i Oslo

Slik reagerer og svarer toppkandidat Ane Margrethe Ugelvik på spørsmål som vi har forutsatt korte og klare svar på:

– Statsminister?

– Mitt tips og Rødts mål er at den neste statsministeren heter Jonas.

– Regjering bestående av? AP (45) , SV (9), SP (23)

– SV og Sp får mandater basert på gode målinger de har gjort den siste tiden, og Rødt får drømmeresultatet over sperregrensa og på vippen med åtte mandater. Rødt ønsker ikke å sitte i regjering.

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt)?

– Rødt er et sosialistisk parti som ønsker demokratisk styring av økonomien. Hva folket trenger skal være viktigere enn hva kapitaleiere kan tjene mer penger på. Det plasserer Rødt lengst til venstre av de etablerte partiene i Norge.

– Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Frafall i skole. Tross mange rapporter, forsking og ny, strengere fraværsgrense ser Rødt Finnmark et behov for å ta tak i frafalls-situasjonen i fylket. Mange har allerede falt av videregående uten å komme inn igjen. Rødt ønsker egne ordninger der man oppretter tilbud til dem dette har rammet og blant annet tilby mattekurs eller annen faglig oppfølging som gjør det mulig å fortsette og fullføre videregående skole.

Rødt mener videre at man må etablere et system som i en tidligere fase gjør det mulig for elev og skole å identifisere årsaker til og øke tiltak mot potensielt frafall, samt åpne for større samarbeid mellom elev og skole for å hindre ytterligere frafall av elever.

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Det bør bli et regjeringsskifte fordi forskjellene i Norge øker, og medisinen er ikke skattekutt til de aller rikeste. Fordi vår tids største utfordring, klimaendringene, er for fullt i gang, mens klimafornektere styrer landet. Fordi det er millioner av mennesker på flukt fra krig og elendighet, og i Norge skryter integreringsministeren av at vi er de strengeste på medmenneskelighet av dem alle.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Fire prosent nasjonalt, noe mindre i Finnmark. Partiet har gjort gode målinger og vår hovedsak som er kampen mot forskjells-Norge kommer til å bli veldig viktig i valgkampen.

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– Det som har skuffet mest er at man har gjort sårbare fattige familier ennå fattigere, altså forskjellene er større enn noensinne. Det har i tillegg vært svært lite gledelig politikk sett fra Rødts standpunkt: -knapt et politisk vedtak man kan si har bidratt til å skape likhet i folket. Men jeg ble fornøyd da stortingsflertallet stemte for en sannhets- og forsoningskommisjon.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark

– Regionreform og helse.