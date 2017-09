Åpnet veisnutt til 280 millioner

Mandag ble til sammen 8,6 kilometer flunkende ny riksvei offisielt åpnet. Nå er nemlig delstrekningen fra Skaidi, i retning Hammerfest, i all hovedsak ferdigstilt.

Den trange strekningen ned mot Repparfjorden, med en rekke krappe svinger og sine to trange bruer er dermed historie. Anlegg Nord har siden oppstarten av arbeidet sommeren 2015 transformert veien til den reneste autostrada, delvis fulgt av en flunkende ny gang- og sykkelvei. I tillegg er det satt opp en ny helårs rasteplass med toalettbygg ved Repparfjordbrua.

Rasteplassen var også åsted for mandagens høytidelige vegåpning, der statssekretær Tom Cato Karlsen sto for snorklippinga, flankert av hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm, Hammerfests varaordfører Marianne Sivertsen Næss og regionvegsjef Torbjørn Naimak. Flere representanter fra Statens vegvesen og fra entreprenørene som har jobbet med prosjektet var også tilstede, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Her er også en fornøyd og glad regionveisjef sitert:

– Dette har blitt en trafikksikker og flott veg, som sikrer god framkommelighet for helsetransport og næringstransport, samtidig som strekningen er tilrettelagt for myke trafikanter. Det er også veldig flott at vi har fått en rasteplass i dette området, sier Naimak.