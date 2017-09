Kautokeino tok KIF-skalpen

Den tidligere 1. divisjonstreneren for Alta IF har hatt en tøff utfordring med å bygge et godt seniorlag etter at han flyttet hjem til Kautokeino. Med veteranen og tidligere 1. divisjonsspiller Roy Arild Rasmussen som sentral i en gjeng unggutter har det manglet litt i nesten hver eneste kamp for å kunne hente poeng. Før kampen mot Kirkenes hadde Kautokeino kun fem poeng. Dermed hang nedrykkspøkelset over Baktevarre stadion før lørdagens oppgjør.

– Vi gjør en kjempegod kamp, og det er skikkelig artig å oppleve at ungguttene nå får se at hard jobbing gir resultat. Seieren smakte selvsagt veldig godt fordi det var mot KIF, en av storhetene i finnmarksfotballen de siste sesongene, sier trener Hætta.

Scoret og fikk rødt

Han trekker fram Joar Sten Olav Sargon Hætta som gjorde noe han aldri har gjort før. Unggutten satte inn seiersmålet, og det var ungguttens første mål i karrieren. Midtveis i andre omgang kokte det imidlertid over for Joar etter at han følte seg urettferdig behandlet av dommeren som ikke ga han frispark. I frustrasjon hevnet han seg. Resultat: Direkte rødt kort. Med til historien hører det også at Johan Eivind Andersen Gaup fikk sitt andre gule like før slutt på ordinær tid, og dermed måtte Kautokeino avslutte med ni spillere.

Det lot imidlertid ikke til å prege det unge Kautokeino-laget. For første gang denne sesongen holdt laget nullen til tross for spillere mindre i sluttminuttene. Seieren brakte laget fra fem til åtte poeng.

– Vi er inne i et genersjonsskifte som gir store utfordringer. Det gledelige er at våre trofaste slitere på tribunen møter opp og støtter laget likevel. Gi oss litt tid så blir dette veldig bra, klargjør Isak Ole Hætta og forteller at en ny unggutt debuterte mot KIF. Issat Andde Isaksen Eira tror Hætte kan bli en viktig spiller for Kautokeino de kommende årene.

I faresonen

Når det gjelder kampen for å bli værende i finnmarkserien mener den rutinerte treneren at faren langt fra over selv med tre viktige poeng mot KIF.

– Det handler først av alt å ikke bli sist. Som nest siste lag kan plassen være berget, men vi skulle gjerne komme oss opp enda en plass. Skal vi klare det må poenghøsten til BUL bli dårlig, samtidig som vi må fortsette å vinne kamper. Per i dag er vi syv poeng bak BUL, og det kan være at vi er for langt bak, påpeker Isak Ole.

På de tre siste kampen før KIF-kampen hadde Kautokeino kun ett poeng. Rett nok ikke hvilket som helst poeng, men et uavgjort resultat mot Nordlys i «kampen om vidda». Mot Hammerfest og Bjørnevatn på bortebarne ble det stortap, henholdvis 5-1 og 7-0.

Selv med seieren over KIF er Kautokeino andre sist i Finnmarkserien. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor mange lag som rykker ned, noe som også Alta IFs andrelagets innsats i 3. divisjonen vil avgjøre. Berger Alta IF plassen i 3. divisjonen vil det gi færre nedrykkslag i 4. divisjonen. Det samme om Bjørnevatn som leder 4. divisjonen, og ser ut til å vinne klart, skulle vinne kvalikkampene mot 4. divisjonsvinneren i Troms.