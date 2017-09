Helsebyråkratene får fortsatt styre

Lokalsykehus-aktivister fra helehele landet troppet opp foran Stortinget for å vitne om konsekvensene av helseforetakene. Politikerne etterlyser alternativer.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene , som kjemper mot helseforetakene, hadde lørdag invitert lokalsykehusaktivister fra flere kanter av landet for å fortelle om sine erfaringer med modellen.

– Vi ser at pasienter ikke blir lagt inn, at de fort blir skrevet ut og at de får dårligere behandling, sa Åsne Linnerud, som er tidligere lokal stedlig leder ved Rjukan sykehus. Hun forteller at liv står på spill ettersom tilgangen på luftambulanse er gitt værforholdene den aktuelle dagen.

Sykehus er ikke butikk

Demonstrantene holdt opp skilt med slagord som «Sykehus er ikke butikk» og «Akuttsykehus i Distrikts-Norge redder liv».

Helseforetakene ble innført etter at staten overtok ansvaret for sykehusene fra fylkene i 2001. Helseforetakene er igjen eid av helseregioner, som det i dag finnes fire av i Norge. Appellantene under demonstrasjonen foran Stortinget klaget over en tung byråkratisering av systemet og dårlig beredskap ved lokalsykehusene.

Avdelinger sesongstenges

– Det blir til slutt en stor ledelse som styrer tomme korridorer på sykehusene, og ansvaret pulveriseres gjennom flere ledd med ledelse, slo barnelege Anna Owczarz ved Kristiansund sykehus fast.

Modellen for helsevesenet har ført til at rammefinansieringen ble erstattet av innsatsstyrt finansiering, hvor sykehuset får betalt ut fra hvilken behandling de utfører. For Kristiansund sykehus betyr det at barneavdelingen holdes stengt i helger og i ferier.

– Foreldre med syke eller skadde barn må dermed reise 3–4 timer for å få behandling for dem, sa Owczarz. Videre påpekte hun at det er avstanden mellom Oslo og Göteborg.

H + Ap er sant

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har utarbeidet en rekke krav til Høyre og Arbeiderpartiet. Til stede for å motta kravene var Kristin Ørmen Johnsen (H) og Torgeir Micaelsen (Ap), som begge sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Begge vil beholde helseforetakene.

– Jeg kommer til å si noe dere ikke liker: Høyre ønsker ikke å avvikle helseforetakene, innledet Johnsen sitt svar til kravene.

– Man har ikke klart å komme opp med en modell som kan erstatte det regionale nivået. Da må man heller se på å forbedre det systemet, sa hun.

Den samme meldingen kom fra Arbeiderpartiet.

– Hvis det fantes en annen måte vi kunne styre sykehusene på, så har vi overhodet ingen prestisje rundt at vi skal beholde dagens modell, sa Michaelsen.