Alt på stell - også for dyrene

Elisabet Kristiansen (24) er utdannet osteopat fra Høgskolen i Kristiania og jobber til daglig for Fysikalsk terapi på Bjørneshuset i Bossekop. Det ikke så veldig mange vet er at hun også har tatt videreutdannelse og kan behandle hester og hunder på samme måte som hun behandler mennesker.

– Hva gjør en osteopat?

– Vi undersøker og behandler muskel- og skjelettsystemet hos folk – og dyr – for å finne årsaken til eventuelle problemer, forklarer Elisabet, og legger til at hester også kan ha muskel- og skjelettplager på samme måte som mennesker.

Så langt har hun hatt veldig gode resultater i sine behandlinger og innrømmer gjerne at det ikke alltid er like lett å finne hva som forårsaker problemene.

– Jeg samarbeider gjerne med andre, for eksempel veterinær eller hovslager, sier hun.

– Jeg vil ikke ta noen avgjørelser på de feltene jeg ikke har noen kompetanse på, understreker hun.

Hestejente og toppidrett

Elisabet tok denne utdannelsen fordi hun var interessert i hvordan kroppen fungerer, men hennes største lidenskap er nok hestene. Hun har også hatt hester hele livet. På videregående valgte hun toppidrett med spesialisering på hest og sprangridning. Hun har konkurrert både nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Jeg har plassering opp til 1.40, som er det høyeste hinderet for juniorer i Norge, forteller hun.

Jungeltelegraf

Idrettskarrieren ble imidlertid lagt på hylla da hun begynte på osteopatiutdannelsen. Nå rir hun litt hos andre som har hest og det er foreløpig helt greit. Hun har ingen planer om å skaffe seg sin egen hest. Det tar både mye tid og mye penger.

– Men jeg er veldig glad for å kunne jobbe med dyra, sier hun.

Behandlingstilbudet hun gir heste- og hundeeiere er foreløpig ikke så veldig godt kjent, men hun har kontakter i hestemiljøet. Da sprer ordet seg.

Unikt tilbud

Når Altaposten møter Elisabet skal hun undersøke Aron som står i stallen til May Elin Bakken i Tverrelvdalen. Han er en åtte år gammel Welsh cob som hun også har behandlet tidligere. Dessuten er dette hesten hun pleier å låne for og ri. Hun forklarer at hun skal hun gå over hele hesten for å se om hun finner noe som ikke er som det skal. Dermed «bryter» den «lille» jenta løs på den store hesten.

– Jeg er aldri redd når jeg undersøker hestene, sier hun.

– Men man må være på vakt og alltid lese hesten. Det er jo dyr med instinkt, understreker hun.

Aron ser derimot ut til å like behandlingen han får veldig godt og Elisabet forteller at de fleste hestene gjør det.

– Man merker veldig godt hvis hesten synes det er ubehagelig og ikke klarer å slappe av, sier hun.