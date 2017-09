– Hvem vil ha stemmene våre?

Arbeiderne på en av de strste enkeltstående arbeidsplassene i Vest-Finnmark, Sibelico Nordic på Stjernøya, har debattert det kommende stortingsvalget.

– Det er mange ulike meninger blant oss, men gjengs oppfatning er at vi ønsker noen klare svar fra de ulike partiene. Ut fra diskusjonen internt i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb vil vi utfordre parti fra høyre til venstre på aksen å fortelle oss hvor de står i forhold til en del spørsmål som er sentral når vi skal velge, sier leder i klubben, Øysten Pedersen.

Han viser til sørsmålene som kom på bordet har et bredt spekter fra både arbeidsliv og som berører fritid. Selv understreker Pedersen som er aktiv i Arbeiderpartiet at spørsmålene ikke er styrt fra toppen, men kommer fra grasrotplanet i bedriften.

Her er spørsmålene som Øystein Pedersen og arbeiderne på Stjernøya håper politikerne kan besvare på debattsidene i lokalavisen:

1. Hva tenker partiene om oppstart av Nussir, olje og gass utvinning i framtiden?

2. Hvordan få nok studenthybler i de byene der presset er størst?

3. I dag leies soningsplasser i utlandet, skal det fortsette eller er det en annen god løsning?

4. Hvorfor prioriteres bedrifter med lavere selskapsskatt, istedenfor å sette denne noe opp, og heller bruke disse inntektene til å sette ned formueskatt?

5. Hva vil dere gjøre for å sikre AFPen og framtidig pensjon?

6. Hva gjøres for å styrke distriktspolitikken?

7. Har arbeidstilsynet har utspilt sin rolle? Lite initiativ overfor bygg og anlegg og andre bransjer

8. Hva vil dere gjøre for at det tilrettelegges for et bedre løypenett for snøscooter i Nord Troms og Finnmark?

9. Hva vil dere gjøre for å motvirke sosial dumping? Sikre sykelønnsordningen? Motvirke de negative effektene med anbudspolitikken, som medfører arbeidslivskriminalitet? Vil dere jobbe for allmenngjøring av flere tariffavtaler? Heving av minstelønnssatser?

10. Sikre best lokale ringvirkninger av fiskeriet? Ilandføring?

11. Hva vil dere gjøre for å styrke psykiatrisk helse i Finnmark, som har vært nedprioritert?

12. Innvandringspolitikken. Vil dagens politikk videreføres?

13. Hva gjør dere for utsending av utenlandske kriminelle?

14. Samferdsel. Vil dere framskynde RV 93 kløfta? jobbe for å ferdigstille utfylling av Alta Lufthavn?

15. Hvem støtter kravet om en uavhengig utredning av sykehusstrukturen i Vest Finnmark?

16. Skattepolitikken. Hva er partienes hovedgrep?