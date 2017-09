– Møtt med taushet hos Ap-Jonas

En av Altas mest populære ordførere gjennom tidene, Odd Arne Rasmussen, har hatt et personlig innspill til Jonas Gahr Støre og ledelsen i Arbeiderpartiet. I et brev sendt for en tid tilbake tegnet den tidligere Ap-kjempen et bilde av hvordan hans parti er kommet fullstendig i utakt med egne medlemmer, og de velgerne som partiet normalt appellerer til.

– Mangelen på ydmykhet og vilje til å ta folks bekymringer på alvor var mitt hovedbudskap. Dessverre er ikke lengre mitt Arbeiderparti en bevegelse som lytter til medlemmene og folket, og deretter treffer avgjørelser på innspillene fra grasrota sammen med et grundig kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag. I saken om sykehusstrukturen velger man å lukke øynene for en folkelig mobilisering som knapt har sin like i moderne tid i vår del av landet, sier Rasmussen og legger til:

– Svaret fra partiledelsen i Oslo, basert på hva toppene i Finnmark Ap har fortalt dem, er at folk tar feil og ikke bør bekymre seg. Når det møter tusenvis av innbyggere i alle aldre og fasonger opp for å markere sine krav er svaret at de ikke vet sitt eget beste.

Personlig brev

Altaposten tok kontakt med den tidligere ordføreren etter at vi har publisert en meningsmåling som om den hadde vært valgresultatet, ville gitt Finnmark Ap det dårligste stortingsvalet etter krigen. Fylkesleder Ingalill Olsen ville vært uten mandat, kun toppkandidat Runar Sjåstad ville fått stortingsplass. Brevet til partiledelsen som vi er blitt tipset om, vil Rasmussen først ikke si så mye om.

– Det var et personlig brev, sendt i et håp om at partiledelsen skulle gjøre jobben sin og rydde opp i Finnmark Ap. Ledelse er å ta ansvar når ting holder på å gå helt galt. Dessverre ser jeg ingen tegn til at noen vil, eller er i stand til, å ta ansvar, påpeker Rasmussen.

Det er også årsaken til at han går med på å dele tankene om innholdet i det private brevet. I utgangspunktet skulle det være mellom han og partiledelsen.

– Den eneste tilbakemeldingen jeg har fått er et kort og nøytralt brev på noen linjer om at det er mottatt av partiledelsen. Ingen reaksjon på det jeg tar opp i brevet. Det er heller ikke kommet noen telefon for å utveksle synspunkter. Bare taushet. Jeg er ikke personlig fornærmet, for jeg har vel strengt tatt ikke mer krav om å bli tatt på alvor enn folk flest. Mangelen på tilbakemelding må vi vel se på som et kjennemerke for partiet, både på sentralt og fylkesnivå.

Tøft oppgjør

Meningsålingen fra Respons, som Altaposten presenterte tidligere lørdag med katastroferesultatet for Ap, overrasker han ikke. Altaposten har de senere dager hatt mange henvendelser fra trofaste Ap-velgere som for første gang velger vekk Ap-lista, som denne gang toppes av Runar Sjåstad og Ingalill Olsen.

– I stedet for å ta folk på alvor, skylder ledelsen i Finnmark Ap på media, lokalparti og alle andre enn seg selv. Ukritisk lytter de på Helse Nord og helseminister Bent Høie og holder fast ved at folk tar feil. Det er langt fra det verste. Jeg får vondt i hele meg når partifolk nær ledelsen i Finnmark Ap fritt og uimotsagt får skape en nærmest hatstemning mot Alta. Jeg og mine sambygdinger er altså kravstore egoister som krever sikkerhet for liv og helse på samme nivå som ellers i landet, hevder Rasmusen.

Ikke alene

Den tidligere ordføreren er ikke alene om å reagere, noe også meningsmålingene viser. En av de som lenge har sagt det samme som Rasmussen er tidligere varaordfører og helseforkjemper gjennom mange tiår, Alf Bjørn. Partiveteranen er glad for at Rasmussen tar et oppgjør med arrogansen i deres felles parti og sier han kan underskrive på alt den tidligere ordføreren nå sier.

– Uansett om andremandatet i Finnmark blir berget, må det komme en kraftig utlufting i Finnmark Ap. Nå må det ryddes kraftig opp. Tillitskrisen som har oppstatt til våre velgere er dyp, og jeg tror i likhet med Rasmussen ikke at den lar seg reparere inn mot valgkampen i 2019. Dessverre vil også lokalpartiet stå igjen som en taper, sier Bjørn.

Han har personlig null tillit til både Finnmarkssykehuset og Helse Nord, og krever at Ap sentralt går ut og garanterer for en faglig og uavhengig utredning av sykehusstrukturen.

– Uten at det skjer har heller ikke Jonas og co noen som helst troverdighet.

– Har åpen dør

Altaposten har forelagt opåstanden om manglende svar, arroganse og manglende inngripen mot ledelsen i Finnmark Ap for partiledelsen på Youngstorget. Partileder Jonas Gahr Støre og de tre andre i partiledelsen lar Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng svare:

– Vi har gjennom hele denne prosessen hatt, og har fortsatt tett kontakt med vår ordfører i Alta, Monica Nielsen og vår stortingskandidat fra Alta, Steinar Karlstrøm, som også leder kommunepartiet. Det har vært viktig for oss å lytte til deres innspill. Dersom Rasmussen ønsker kontakt med meg er min dør alltid åpen.

Når det gjelder meningsmålingen fra Respons kommuniserer ikke partisekretæren ut noen sterk synlig bekymring.

– Denne målingen, som er tatt opp av Høyre, viser et resultat vi ikke er fornøyd med. Men det spriker på de ulike målingene og vi skal fortsette vår valgkamp. Rekordmange velgere har ennå ikke bestemt seg og den viktigste målingen skjer den 11. september.