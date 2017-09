Ungguttene imponerte

Med tidenes yngste startoppstilling for Dalen ble det likevel ett poeng poeng og 3-3 i protokollen mot Sørøy Glimt i 4. divisjonen. Trener Joachim Fossmo hadde funnet plass til en guttespiller og fem juniorer fra start i den svært vanskelig bortekampen.

– Ungguttene gjør en kjempejobb, men det er artig at vi «gammelpeisa» står fram og tar ansvar slik at ungguttene får gode arbeidsforhold for å prestere. Må trekke fram at Petter Dahle stiller opp for ungguttene selv om han egentlig har lagt opp som A-spiller. Han kommer i dag inn som indreløper og er med å snu kampen og sikre oss poeng, sier spillende trener Fossmo.

Dalen lå under både 2-0 og 3-1. Stein Arne Mannsverk satte inn 2-1 reduseringen, mens Fossmo selv reduserte til 2-3. Den notoriske målscoreren Mannsverk utlignet til 3-3 like før slutt.

Svein Ove ute

Mannsverk er nå opp på 16 mål, bare tre bak toppscorer i divisjonen, Bjørnevatns Dan Randa. Også Jørgen Nord er høyt på scoringslista med sine åtte mål.

Ellers er det både godt og dårlig nytt for Dalen: Sentrale Svein Ove Thomassen har fått kjenning med ryggskaden som han ble operert for i vår, og kan være ute lenge. Viktige Thomas Kristensen studerer i Narvik og får neppe med seg mange kamper til i høst. Samtidig har Dalen løst keeperkristen slik at trener Fossmo kan kaste keeperhanskene og gjør en jobb ute på banen. 16 år gamle Erik Lampe er blitt TIL-spiller på lån fra Alta IF, og debuterte på Sørøya med en god kamp.

Dalen er på tredjeplass på tabellen og har Hammerfest ett poeng bak. HFK har en kamp mindre spilt enn Dalen. Bjørnevatn leder suverent med Norild på andreplass.