Tapte poeng og kvaliken er truet

Allerede etter fire minutter fikk Asker straffespark etter det som så ut som en klønet inngripen innenfor straffefeltet, helt ned ved dørlinja. I den grad det var kontakt mellom spillerne var straffesparket korrekt idømt. Alta-keeper Daniel Rojas reddet på glimrende måte et ikke alt for godt straffespark. Men Alta tok ikke advarselen på alvor og tre minutter senere var Asker likevel i føringen. Et godt kontraangrep anført av omgangens og kampens store spiller, Stian Solberg, fant Demba traore foran mål, og dermed 1-0.

De to neste scoringene i første omgang kom etter avslutning av Stian Solberg, og spesielt det tredje målet virket veldig enkelt. Direkte oppspill på Demba Traore som fikk stusset ballen inn i bakrommet hvor Stian Solberg kom i fullt driv og lobbet ballen over en utrusende Rojas.

Alta virket passiv, og så ut til å være skremt over ryktet av et godt Asker-lag som ikke har tapt på 15 kamper. I andre omgang fikk vi mye av det samme som i første omgang. Alta-spillerne var hele tiden der ballen hadde vært, mens Asker-spillerne var på ball og i forkant. Med seieren kuttet Asker ned på Altas forsprang og er nå bare fire poeng bak den viktige andreplassen som de gul-blå fra Nordlysbyen fortsatt innehar.

Klarer ikke Alta å løfte spillet de neste kampene er kvalikplassen i fare (2. plassen), og det er heller ikke noe som tilsier at de har noe i en kvalifisering for 1. divisjonen gjøre.

Alta fra start: Daniel Mederos Roja, Øyvind Veseth Olsen, Mats Frede Hansen, Thomas Båtnes Braathen, Runar Overvik , Håvard Mannsverk, Eirik Lund Holm, Felix Adrian Jacobsen , Christian Reginiussen, Magnus Killingberg Nikolaise, Hadji Makhtar Thioune

Kampfakta:

6 min. Demba Taore 1-0

29 min Stian Solberg 2-0

35 min Stian Solberg 3-0

81 min Stian Solberg 4-0

Gult kort: Behajdin Celina (Asker) Christian Reginiussen (Alta IF)

Dommer: Kent Gomo Hammer, Kostad Fotball.