Knust av Bravo i cupen

Rune Skaufel og Kai Erik Bull har en herlig gjeng unggutter som de skal utvikle til voksne kjemper på handballbanen. Potensialet fikk alle se da de slo Alta IF ut av cupen i 2. runde. I 3. runde ble BUL-guttene både ett og to nummer for små.

– Husk at dette er 17-18 åringer. Vi kan ikke forvente at de skal slå ut et rutinert og godt 2. divisjonslag som Bravo. Så lenge Bravo stilte med sin førstesekser var det mer enn divisjonsforskjell. Det kostet nok alt for mye da vi gikk i kjelleren og slo Alta IF ut v cupen onsdag. Nå var det ikke krutt igjen, sier Rune Skaufel.

Han er ikke det minst skuffet over sine disipler, heller tvert om.

– Jeg må berømme Bravo for at de etter første omgang satte førstesekseren på banken og sendt inn sine unggutter. Da ble det kamp, og våre gutter hevet seg skikkelig. Vi vant andre omgang med fem mål, og tar det med oss når vi snart skal i gang med regionserien for 18-årslag, klargjør trenerduoen som holderpå å bygge et lag som kan prege nordnorsk handball om noen år.

Mot Bravo i BUL-hallen lørdag var det aldri noen tvil om hvem som skulle inn i neste cuprunde. Etter første omgang ledet Bravo med 12-24. Til slutt stod det 30-37 på måltavla.

For BUL-guttene er det fire uker igjen til seriestart. Kampen i dag var bonus, en ekstra erfaring. Jobben skal nå gjøres gjennom fire fellestreninger og egentrening.

– Jeg garanterer at dette blir gode handballspillere. De har det viktigste, lysten på å bli god og trene mye, sier trener Rune Skaufel.