Ingalill ute i ny sjokkmåling

Det er hovedkonklusjonen i en ny meningsmåling for Finnmark utført av «Respons analyse» for Høyres hovedorganisasjon. Målingen er basert på 600 telefonintervju tatt opp 29. til 31. august. Men det er trøst for rød-grønne politikere å hente hos Altapostens analyse- og partibarometer-ekspert, Old David Østli:

– Dramatisk for Ap, som på denne målingen ser ut til å få inn kun Runar Sjåstad, mens Ingalill Olsen er ute. Høyre har hånd om et av distriktsmandatene, og ut fra mine analyser er det tett i forhold til utjevning, men SV synes ut fra målingene som er gjort den siste tiden å ta utjevningsmandatet. Dermed er det 3-2 til rød-grønn side, påpeker Ole David og legger inn følgende gulrot, eller advarsel, til partiene ut fra det han finner i sine analyser:

– Alt henger sammen med alt i slike målinger når vi tar utgangspunkt i velgerbevegelser. Et beste fall-scenario i tallene for at rød-grønn side er at de kun er 150 stemmer unna å gå fra 3-2 til 4-1 i mandat i Finnmark. Men det er fortsatt mulig at det kan bli 2-3 i favør av blå-grønn side.

Smiler i Høyre

I Høyre, som er oppdragsgiver, for Responsmålingen i Finnmark, er toppkandidat Frank Bakke-Jensen fortsatt i godt humør.