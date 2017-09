Ikke bekymret for måltørke

Sist Vegard Båtnes Braaten scoret var i 2-0-seieren borte mot Skeid 22. juli. Etter det har Alta spilt fem kamper og scoret ni mål, uten at Braaten har tegnet seg.

– Er det fem kamper? Det var jeg faktisk ikke klar over, og det forteller vel litt om hvor lite jeg tenker på det. Vi har hatt andre spillere som har stått fram nå i høst og scoret jevnt, som Eirik (Lund Holm), Magnus (Nikolaisen) og Reg (Christian Reginiussen), sier Repvik.

Satte fart i Alta

Braaten hadde en strålende vårsesong og gikk inn i ferien som divisjonens toppscorer med 10 mål. Før kampene mot NIL-Trysil og VIF2 var Braaten i en periode nede for telling med forkjølelse. Mot VIF2 kom spissen inn etter 75 minutter, og satte umiddelbart ny fart i Alta-angrepet.

– Ja, det gjorde han, og det er ikke tilfeldig, siden han er en god fotballspiller. Det var et godt innhopp, ingen tvil om det, men samtidig hadde VIF-gutta løpt fra seg, sier Repvik, som ikke vil garantere toppscoreren en plass i første-elleveren i lørdagens tøffe bortekamp mot Asker.

Ser på helheten

– Det er mange andre som har levert i august, som betyr at det er tøff kamp om plassene. Det er slik vi liker å ha det, sier Repvik.

– Det er helheten jeg ser på. Vegard kan være den som får mye oppmerksomhet siden det er en spiller motstanderne tenker på, og det skaper rom for andre. Hadde ikke de andre scoret slik de har gjort, så hadde det vært annerledes at Vegard har gått noen kamper uten scoring, men nå er det ikke så viktig, sier Repvik.

Asker borte er den første av to bortekamper mot de som kniver om andreplassen med Alta. Raufoss venter 14. oktober, seks dager etter hjemmekampen mot Hamkam. Resultatene i disse tre kampene kan vise seg å definere sesongen for Alta; blir det direkte opprykk, kvalik – eller den sure tredjeplassen?

På skuddhold

– Asker blir en fin utfordring for oss. Det er vi som er i førersetet i forhold til tabellen, det er de som må ha tre poeng for å henge med, sier Repvik.

– Har du gitt opp Hamkam, som er seks poeng foran?

– Nei, de er absolutt på skuddhold. Hamkam har noen tøffe bortekamper igjen, og har vist at de kan tape på bortebane. Men til sjuende og sist er 2. plassen kjempeviktig for oss. Vi har kanskje troppen med mest erfaring, og det tror jeg vil hjelpe oss i de åtte kampene som gjenstår, sier Repvik.