– Nå blir det kai

– Endelig er alle tillatelser og formaliteter i orden. Nå kan vi kan starte det praktiske arbeidet med å legge ut ny flytebrygge i Store Bekkarfjord, sier nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes, Seiland/Sievju nasjonalpark.

Hun forteller at det har vært en brygge her tidligere som sleit seg fra fortøyningene og at mange har etterlyst en ny brygge i Store Bekkarfjord. Nå samarbeider de med Korsfjord og Kommagfjord bygdelag om vinterlagring av den nye brygga.

Ferdig til våren

Vistnes forteller at selve brygga vil ikke legges ut før til neste år, siden det allerede er sent i sesongen – men alt av fortøyningsfester skal på plass nå. Målet er å åpne brygga 15. juni 2018. På grunn av hensynet til reindrifta vil vi ikke åpne brygga før denne datoen. Bekkarfjord er et litt vanskelig område å legge til kai i på grunn av fallvinder.

– Vi gleder oss til å gjøre Store Bekkarfjord enklere og tryggere å besøke med båt, sier forvalteren.

SNO Lokalt

På nasjonalparkstyrets nettsider kan vi lese at det er Statens Naturoppsyn (SNO) som er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av nasjonalparken følger lover og regler. Det er SNO Alta som har ansvar for oppsynet i Seiland/Sievju nasjonalpark og spiller derfor også en viktig rolle ved gjennomføring av tiltak i nasjonalparken. Formålet er å ta vare på nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

Ønsker mer besøk

Rune Somby, SNO Alta, bekrefter at arbeidet med å få alle formalitetene i orden har vært et langt lerret å bleike.

– Vi har fått mange forespørsler om når denne brygga kommer på plass. Nå håper vi at denne blir et fint tilskudd til nasjonalparken og at mange flere får oppleve dette fantastiske området, sier Somby.

I Seiland/Sievju nasjonalpark finner du blant annet Skandinavias nordligste isbreer.