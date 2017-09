– Går for gratis samiskopplæring

– Voksne samer må tilbys gratis språkopplæring i form av lønnet permisjon eller stipend. Særlig viktig er det at ikke-samiskspråklige foreldre med barn, som får samiskundervisning i barnehage eller grunnskole, får denne muligheten. Slik får vi flere språkbrukere og språkarenaer som styrker språket, sier John Henrik Eira, toppkandidaten i Ávjovárri valgkrets.

Samarbeidsprosjekt

Eira mener Samisk høgskole og de samiske språksentrene er best i stand til å gjennomføre språkprogrammet. Derfor må tilbudet utformes i samarbeid med språksentrene og høgskolen, sier Eira.

Han viser til at Samefolkets parti sitt program er grunnlagt på samiske verdier. Samisk språk er en viktig faktor i dette verdigrunnlaget. Han minner om den offentlige utredningen fra 2016, Hjertespråket, som foreslår igangsetting av nærmere 30 språkprosjekter.

– Ett av disse prosjektene, mener Eira, må være rettet mot voksne samer som vil styrke sine språkkunnskaper.

Det andre prosjektet må rette seg mot ikke-samiskspråklige samer.

– Mange samer som ikke kan språket, har et sterkt ønske om å lære seg samisk. De gjør en stor innsats for at deres barn skal bli samiskspråklige. Derfor er det særdeles viktig at disse foreldrene får et attraktivt tilbud slik at for eksempel økonomi ikke skal hindre dem i å lære seg språket, sier John Henrik Eira