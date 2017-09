Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned

1171 personer i Finnmark er ved utgangen av august registrert som helt arbeidsledige. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. .

– Den gode utviklingen på arbeidsmarkedet fortsetter dermed, og vi kan nok en måned notere oss for gode tall, sier en glad direktør for NAV Finnmark Nina Haugen.

Vi må helt tilbake til oktober 2015 for å finne lavere tall. Også andelen permitterte går ned.

Flere brukere er blitt mer selvhjulpne ved hjelp av nye teknologiske tjenester, og NAV kontorene kan dermed jobbe mer effektivt med de brukerne som krever tett oppfølging. Vi har også bedre kontakt med arbeidsgivere, som er åpne for å inkludere arbeidssøkere i tiltak.

Ungdom

Ledigheten øker litt for de under 19 år, for øvrig går den ned for alle aldersgrupper. Vi antar at en del ungdom har meldt seg i påvente av å komme inn på ønsket skolevalg.

I enkelte kommuner er ungdomsledigheten fortsatt høy, og NAV øker derfor vår ungdomssatsing.

– Vi ansetter flere nye medarbeidere som «Jobbspesialister», og disse skal utelukkende jobbe med inkludering av ungdom og unge voksne i arbeid, samt videre skolegang, skriver kommunikasjonsrådgiver Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark i en pressemelding.