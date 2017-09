– Sjokkert og frustrert

– Skandaløst, sier Kåven.

Nordkalottfolkets førstekandidat til sametingsvalget i Nordre valgdistrikt, Toril Bakken Kåven, tok et knusende oppgjør med NRK Sapmi.

Stengt ute

Hun mente at statskanalen stort sett stenger for andre enn dem som snakker samisk. Bokas innhold mente hun gir politikerne mye informasjon om velgerne og også om hvordan media har behandlet stoff rundt sametingsvalget. De artiklene i boka som omtaler media er ført i pennen av Eva Josefsen, som tidligere blant annet var ansatt som forsker hos Norut og forsket på samisk allmennkringkasting, samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk.

Blir opprørt

– Jeg er sjokkert, rystet og frustrert over at NRK Sapmi har som viktigste kriterium at man må være samisktalende for å komme til orde i radiokanalen. Det betyr at 70 prosent av den samiske befolkningen blir holdt utenfor og dette blir jeg skikkelig opprørt av å oppleve. Deler av innholdet i denne boka er en god bekreftelse på at NRK Sapmi helt bevisst har holdt oss to tredeler som ikke kan samisk unna. Vi lever i et system hvor allmennkringkasteren som skal gi oss nyheter for det samiske folk, faktisk siler oss vekk, sier Bakken Kåven. Hun slo fast at det ikke bare er Nordkalottfolket som har opplevd dette.

Tas ikke på alvor

– Vi bli ikke tatt på alvor av allmennkringkasteren, og den måten de siler ut folk på, er også med på å sørge for konkurransevridning i den politiske debatten, sa Bakken Kåven. Hun mener det nå trengs en bred debatt om, mediedekningen i det samiske samfunn, etter det som kommer fram i kapitelene om samiske medier i boka.

NRK har lovfestet rett til å kringkaste og Medietilsynet evaluerer årlig tilbudet opp mot de pålagte oppgavene. I 2016 ble formålet for allmennkringkasteren definert med at den skal fylles en demokratisk, kulturell og sosial rolle i samfunnet – og skal legge til rette for en åpen og opplyst samtale og sikre et mangfoldig innholdstilbud av god kvalitet, heter det denne boka.

Etterlyser eksempler

Redaktør for NRK Sapmi, Mona Solbakk, nekter ikke norskspråklige å slippe til. Hun mener Toril Bakken Kåven må vise til konkreter eksempler hvor norskspråklige ikke har sluppet til.

– Vi slipper folk til uavhengig av språk, både på tv, radio, nett og SoMe. Jeg vet ikke hva hun sikter til. Vi har eksempelvis seks timer radio daglig og de fleste av våre intervjuobjekter er samiskspråklige, men vi intervjuer også norskspråklige, så hennes påstand om at vi ikke slipper til norskspråklige det kan jeg ikke forstå, sier Mona Solbakk.

Hun avviser at NRK Sapmi har en egen policy om at kun samiskspråklige skal slippe til og nevner som eksempler både Oddasat-sendingene på TV og nettportalen til NRK Sapmi, hvor også norskspråklige har et tilbud, på TV med teksting og på nettet på flere språk.

– Vi i NRK Sapmi skal bidra til å styrke samisk språk og kultur, men vi skal ikke utelukke norsktalende samer. Selvfølgelig er det et dilemma at to tredeler av den samiske befolkningen ikke behersker samisk, det er krevende og det er utfordrende, men jeg vil som sagt svært gjerne at Bakken Kåven gir oss beskjed om hun har konkrete forhold å vise til der vi har nektet norskspråklige ytringer, sier Mona Solbakk.