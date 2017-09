– Lover samepolitisk temperatur

Det er bare for å bruke sportsspråket «kampen i kampen», men resten av debattfeltet har sterkt profilerte politikere som har planer om å overskygge både statssekretær Ronny Berg (Frp) og presidentkandidat Ronny Wilhelmsen (Ap). Det er allerede klart at Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller med Silje Karine Muotka, og at hun allerede har ladet sine verbale kanoner for å ta et oppgjør både med andrekandidaten på Frp-lista i Nordre Krets og hovedmotstander Ronny Wilhelmsen, sistnevnte som har en plan om å bli sametingspresident uten å kunne samisk.

– Alle som stiller liste er invitert, men ikke alle har takket ja til invitasjonen. De som stiller liste til årets valg er Šiella, FrP, Árja, Norske Samers Riksforbund, Nordkalottfolket, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. I tillegg til de vi allerede har nevnt stiller Toril Bakken Kåven for Nordkalottfolket, Inger Jørstad for Høyre og Trond Einar Karlsen eller Inger Eline Eriksen for Árja, forteller John Harald Skum på vegne av arrangøren Alta bibliotek og Mediehuset Altaposten.

Biblioteket er arena

Mediehuset Altaposten og Alta bibliotek har lagt opp til tre debatter som vil bli TV-streamet og lagt ut på Altapostens nettside som opptak. Den første om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark er gjennomført og ligger ute på Altapostens nettside for de som ønsker å få den med seg. Den neste store er paneldebatten i forbindelse med årets sametingsvalg. Den blir rent fysisk å foregå på Alta bibliotek hvor studio «bygges». Debatten vil skje tirsdag 5. september og bli publisert over Altaposten nettside som opptak 6. september.

– Det er viktig for Mediehuset Altaposten å synliggjøre at vi tar sametingsvalget på stort alvor. Sametingsvalget kan fort drukne i oppmerksomheten mot Stortingsvalget, og vi håper denne debatten kan være et godt bidrag til å synliggjøre forskjeller og alternativer når det gjelder valget til Sametinget, sier politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen.

Solid debattleder

Arrangørene har klart å hente inn en debattleder som har stor kunnskap, og og en oversikt i samepolitikken, som få andre.

– Vi har vært så heldig å få Magne Ove Varsi som debattleder, han har fartstid som tidligere reporter, programleder og vaktsjef i NRK Sámi Radio og journalist i Sámi Aigi. Nå er han forlagsdirektør i ČálliidLágádus, forteller John Harald Skum.

Han oppfordrer samtidig de som måtte ønske om å følge debatten live om å ta turen til Alta bibliotek kl. 18.00 tirsdag 5. september. Studio for debatten er tilrettelagt for publikumsdeltakelse.