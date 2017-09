– Fører folk bak lyset

– Begeret er fullt. Jeg synes det er kynisk og uredelig når Trine Skei Grande og Terje Søviknes tar til orde for både utredning, akuttsykehus og fødeavdeling, uten at man har lagt to pinner i kors for å fremme Altas sak i den vedtatte, nasjonale sykehusplanen. De har rett og slett ikke nevnt Finnmark eller Alta med et kløyva ord, sier Aps stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen.

Kraftig provosert

Hun har lang erfaring fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og har fulgt utviklingen på nært hold, inkludert utformingen av Alta nærsykehus. Hun medgir at hun blir kraftig provosert av den populistiske tilnærmingen, og sier seg enig med SVs Kirsti Bergstø i saken.

– Under aksjonen kastet de to blår i øynene på folk, ved å gi Altas befolkning håp om at dette kan løses raskt. Sannheten er at verken Venstre eller Frp har hatt noen særlig innvendig mot å sette et minimumskrav på 60.000 innbyggere for å ha sykehus med akuttfunksjoner, så da blir det mildt sagt provoserende at en partileder fra et av regjeringens støttepartier samt en statsråd dukker opp i Alta og nærmest lover akuttsykehus. De stemte begge imot Arbeiderpartiets forslag om at regjeringen burde legge vekk denne befolkningsgrensen for sykehus. Derfor står ikke dette til troende i det hele tatt, mener Knutsen.

– I bunn og grunn er jeg opprørt på vegne av Altas befolkning som jo rent genuint er opptatt av gode og trygge helsetjenester. Jeg mener Arbeiderpartiet gjennom pakken som er lagt fram av vår partileder Jonas Gahr Støre viser at vi ønsker å bygge opp gode og realistiske tjenester, uten å rive ned fagmiljø, sier Knutsen.

– Hva mener du om sykehusaksjonen sist helg?

– Jeg må si jeg har stor sans for det engasjementet som vises. Det er tøft og det er forståelig, men man gjør seg også sårbar for populisme og ideen om at det bare er «a piece of cake» å sikre sykehustjenester. Jeg synes det er samvittighetsløst av rikspolitikerne å drive dette spillet, når man samtidig vet at det aldri skjer at sykehus bare flyttes fra et sted til et annet. Når det bygges nye sykehus, er det fordi man gjerne slår sammen to mindre sykehus, påpeker Knutsen, som ser poenget med at folketallsutviklingen har betydning.

– I lys av dagens situasjon kan det tenkes at man hadde valgt andre løsninger, i stedet for å ha sykehus for eksempel både i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. I Midt-Troms rundt Finnsnes er vi i stor grad i samme situasjon som i Alta-regionen, med nesten 24.000 innbyggere, rasutsatte veier og 2-3 timers kjøring til nærmeste sykehus. Da gjelder det å finne gode løsninger, som et godt distriktsmedisinsk senter og god ambulansetjeneste, påpeker hun.

– Er det ikke behov for en utredning?

– Etter min mening har helseforetaket et ansvar for å fortløpende vurderere og eventuelt utrede hvilke behov som oppstår, blant annet basert på demografisk utvikling. Alta har utviklet seg kolossalt gjennom mange år og derfor er den politiske viljen stor for å imøtekomme behovene. Det legges nå et løp for å styrke tjenestene, og det arbeidet må ikke forsinkes av uansvarlige rikspolitikere Vi må holde et våkent øye med hva som skjer i Alta og følge opp, fastslår Tove Karoline Knutsen.

En av de største bekymringene er å ha nok kompetanse.

– En ting er å reise et bygg, men det skal fylles med innhold og kompetente medarbeidere. Selv UNN har problemer med rekrutteringen, så dette er elementer som må være på plass før man lover for mye og skaper mer usikkerhet.

– Må snakke med folk

Trine Skei Grande er oppgitt over kritikken.

– Det er merkelig hvor sint Ap-politikerne blir over at man går i dialog med folk og lytter til hva de har på hjertet. Jeg har takket ja til en invitasjon fra aksjonsledelsen i Alta og har snakket om en sak jeg åpenbart har vært og er veldig engasjert i, sier Skei Grande.

Hun mener Tove Karoline Knutsen tar feil når hun hevder at Venstre ikke har stått på for å påvirke den nasjonale sykehusplanen.

– Vi har bidratt til å stanse nedre grensen på 60.000 innbyggere for sykehus. Vi har fått implementert vær og avstander som viktige kriterier, i tillegg til at vi parallelt har vært opptatt av å knesette behovet for en faglig utredning, sier Skei Grande, som ber Arbeiderpartiet mellom sinnetoktene avklare hva de mener om dokument 8-forslaget.

Samtidig roser hun lokale Venstre-politikere.

– Venstre med Trine Noodt i spissen har jobbet med behovene for sykehustjenester i Alta gjennom mange år og fremmet det med hell på vårt landsmøte. Det ligger et bredt politisk engasjement for pasientene i dette, så da er det trist å bli beskyldt for populisme når man møter folk og er opptatt av hvordan de har det.

Lyshøre sentralt

Førstekandidat Bengt Rune Strifeldt i Frp er veldig glad for besøket fra Terje Søviknes, som representerte sentralstyret under aksjonen.

– Vi er glade vi har lydhøre rikspolitikere, som er opptatt av akuttilbudet over alt og som faktisk ønsket å løfte saken til eventuelle regjeringsforhandlinger, sier Strifeldt, som gjerne gjentar at partiet støtter sykehusene i Kirkenes og Hammerfest.

– At både Siv Jensen og nå Søviknes bekrefter viktigheten av å utrede hva som gir best pasientbehandling, også i Alta, anser vi som svært positivt.