– Det gjelder livet

Venstres Trine Noodt har kjempet en årelang kamp for et fullverdig akuttsykehus i Alta og tror valget 11. september kan bli en nøkkel til om en tredel av fylkets innbyggere får en trygghet for liv og helse, som er en selvfølge i resten av Norge.

– Ap, Høyre og SV møter nå kravet fra kanskje så mye som 10.000 i sykehusmarkeringen lørdag med å fortelle dem at deres stemme ikke vil ha noe å si for om kravet om utredning, akuttilbud og fødeavdeling blir imøtekommet. De ber folk glemme kampen for et likeverdig helsetilbud og stemme på dem som garanterer at de ikke vil lytte, ei heller sørge for at det gjøres forutgående helhetlig konsekvensutredning av sykehusstrukturen, tordner Noodt.

Arroganse

Hun vedgår at hun ble rørt, at det kom gledestårer, da innbyggerne fra Alta og Kautokeino trosset et skikkelig drittvær og møtte fram for å vise at kravet om trygghet for liv og helse er rotfestet i befolkningen.

– Det var et engasjement langt over hva jeg hadde turt å drømme om. Der og da var jeg helt sikker på dette var nok til at Høyre og Ap endelig ville ta folk på alvor, men i stedet ble folket møtt med et skuldertrekk og en holdning om at de ikke vet sitt eget beste, og at de har vært lurt i to tidligere valg og nå vil bli lurt igjen dersom de ikke stemmer på Ap, sier toppkandidaten for Venstre som nå ser politikere og parti som har snudd og vil kjempe innbyggernes kamp.

Stemmer Venstre

Altaposten møtte sist uke en velger som i utgangspunktet har sympati for Ap, men som denne gang ikke er i nærheten av å velge Ap.

– Nei, jeg kan ikke stemme på parti som ikke er villig til å lytte til folk. Denne gang stemmer jeg på Trine Noodt. Trine Noodt er den politikeren i Finnmark som alltid står opp for lokalsamfunnet, for finnmarkingene og ikke minst altaværingene. Hun er den politikeren i Finnmark jeg har størst tillit til. Hennes kamp for helsetilbudet i Alta er rett og slett imponerende, og uten hennes engasjement hadde saken for lengst vært glemt, sier den samfunnsengasjerte bonden til venner og slekt som er samlet rundt kaffebordet. Han understreker at det er Trine og ikke Venstre som får hans stemme.

– Dette er vel god musikk i dine ører, Trine?

– Ja, jeg er ydmyk over en slik tilbakemelding, og jeg håper selvsagt at mange ser at Venstre er viktig for å ta sykehussaken videre når et nytt storting settes. At vi har hele Venstre sentralt med oss, og at Trine Skei Grande går i front, er viktig. Men et viktig budskap er at nøkkelen til utredning og sykehus i Alta er på borgerlig side. Her har tre av fire parti garantert at de går for utredning og er åpen for to akuttsykehus i Vest-Finnmark.

Viktig

Hun har ikke gitt opp håpet om å komme på Stortinget via et utjevningsmandat. Her kan hver eneste stemme telle. Går ikke det vil hver stemme Venstre får være med å sikre at partiet kommer over sperregrensen og dermed blir en maktfaktor på borgerlig side. Når Venstre, sammen med Frp og KrF, går inn i regjeringsforhandlinger er hun hundre prosent sikker på at Høyre må gi etter å innrømme time-out og en helhetlig faglig utredning av sykehusstrukturen.