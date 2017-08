Kvinne skal ha svindlet NAV for over 355.000

Kvinnen i 40 årene, bosatt i Alta, er tiltalt for brudd på straffeloven.

I tiltalen heter det at hun i perioden 18. november 2013 til 23. august 2015 i Alta eller andre steder, forledet hun NAV til å utbetale arbeidsavklaringspenger hun ikke hadde krav på.

– Gjennom elektroniske meldekort til NAV opplyste at hun hadde jobbet 30 timer. I samme periode var hun i arbeid og jobbet til sammen 1.491 timer. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og medførte urettmessig utbetaling av til sammen brutto kroner 355.731 i dagpenger og feriepenger av disse, hvilket førte til tap eller fare for tap for NAV, heter det.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i november.