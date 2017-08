Kampen om fastlegene

Det er VG som har bedt samtlige 425 kommuner om å beskrive legesituasjonen, rangert etter fra grønn farge (stabelt) til rødt, der rødt må sies å være legekrise.

I Alta, Kautokeino og Loppa er det en blandingsfarge ettersom situasjonen er i endring. Svarene er gitt i mai og juni og oppdatert de siste tre ukene.

Altaposten hadde nylig en sak som viste at både Loppa og Kautokeino har full legedekning i øyeblikket, men det har ikke alltid vært en dans på roser å sikre rekruttering. Mange leger føler også at arbeidspresset er stort (se egen sak)

Blant funnene i undersøkelsen:

– Helseledere i en rekke kommuner beskriver en hard kamp om både leger og vikarer. 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen.

– Til sammen bor det litt over 1,9 millioner mennesker i kommunene.Kommunene sier de opplever utfordringer med å skaffe fastleger.

– Noen av kommunene sier at de rekrutterer greit akkurat nå, men at de venter at det blir vanskeligere i årene framover.

Kommuner som melder at de er bekymret finnes i alle landsdeler – også sentralt på Østlandet, som tradisjonelt har hatt god legedekning.

Flere kommuner har vært nødt til å lyse ut samme fastlegehjemmel flere ganger, på grunn av ingen eller få søkere. Mange helseledere sier at det som regel er få kvalifiserte søkere, skriver VG, som har følgende oppdatering for Alta.

Situasjonen i Alta:

– Vi har 25 fastleger i Alta. For tiden har vi fem vikarer i disse stillingene. Vi har ikke trengt å bruke vikarbyrå i år, men brukte flere forskjellige i fjor. Vi har lyst ut et vikariat ved Nordlys legesenter og vi fikk seks søkere til vikariatet. Legen som ble tildelt vikariatet trakk seg fordi det dukket opp et annet tilbud. En annen søker ble tilbudt vikariatet. Denne legen trakk seg også. Nå vurderer vi å lyse ut vikariatet på nytt. » (Gøril Karlsen, Virksomhetsleder helse)

Situasjonen i Loppa:

– Vi har full legedekning. Vi har et kortidsvikariat nå, fordi vi ikke fikk tildelt turnuslege i denne runden. Det skjer ikke ofte, men av og til.» (Karine Patterson, Helse- og omsorgsleder)

Situasjonen i Kautokeino:

– Det er vanskelig å rekruttere fastleger og vikarer for fastleger - spesielt langtidsvikarer. Vi skaffer helst vikar gjennom eget nettverk . Vikarbyrå er siste utvei da dette er dyrt og vi har opplevd vekslende kvalitet på det de leverer. Kautokeino har fem legestillinger i dag. Fire er fastlegestillinger, mens den femte legestillingen skal virke som vikar ved fravær. På den måten slipper vi å ta inn vikarer når våre leger er ute i permisjon eller ved annen fravær. Vi har nå full legedekning, men har slitt med å rekruttere fastleger. (Kent Ailo Hætta, Enhetsleder helse og omsorg)