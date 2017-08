Klokken 20.33 prøvde politiet å stanse en MC-fører ved Talvik.

– Sjåføren nektet å stanse og politiet fulgte etter. Han ble stanset i Burfjord, opplyser Finnmark politidistrikt.

Føreren ble fratatt førerkortet og anmeldes for ikke å ha stanset for kontroll, pluss for høy hastighet.

Fører og eier blir samtidig anmeldt for dokumentforfalskning på grunn av falske skilt.