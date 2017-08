Hentet ut 34 millioner

Det viser en gjennomgang produsert av Kunnskapsparken Bodø som har analysert tall, bedrifter og leveranser til oljerelatert virksomhet for hele Nord-Norge. Hammerfest tar som ventet brorparten av verdiskapingen for olje- og gassvirksomheten i Finnmark.

Alta som lillebror

I 2016 omsatte alle leverandørbedriftene i Finnmark, som hadde mer enn en halv million i årsomsetning, for til sammen 1,62 milliarder kroner. Hammerfest sto alene for 1,5 milliarder i omsetning og skapte 645 årsverk.

Til sammenligning omsatte Tromsø-baserte bedrifter for 342 millioner kroner og skapte 339 årsverk. Alta ble en særdeles liten lillebror innenfor leverandørindustrien med skarve 33,9 millioner kroner i omsetning og ni årsverk totalt, men det er grunn til å anta at det finnes en god del mindte oppdrag i byggebransjen. Kirkenes sine leverandørbedrifter omsatte for 53,2 millioner kroner og sikret 41 årsverk lokale arbeidstakere.

Tre milliarder i nord

Nordnorsk leverandørindustri omsatte totalt for 3,17 milliarder kroner i 2016 og 65 prosent av denne omsetningen, eller 2,06 milliarder kroner ble levert til aktiviteter i petroleumsindustrien i Nord-Norge. Det går fram av analysen fra Bodø-selskapet som er kalt for "Levert 2016". Verken Bodø eller Sandnessjøen kan varte opp med tilsvarende tall som Hammerfest. Bedrifter i Bodø omsatte for 409 millioner kroner og skapte 178 årsverk, mens 177 årsverk i Sandnessjøen omsatte for 334 millioner kroner.

Ned og opp

Totale leveranser til petroleumsvirksomheten fra bedriftene i Finnmark gikk noe ned fra 2015 til 2016. Rapporten fra Bodø viser et fall i omsetningen på 228 millioner kroner eller 12.3 prosent. Samtidig og kanskje noe uventet økte sysselsettingen for de 63 leverandørbedriftene med 17,4 prosent til 696 årsverk totalt. I Hammerfest som noterte seg for 654 årsverk var økningen på formidable 106 årsverk. Her heter det i rapporten at veksten har kommet som følge av "økt innpendling som gir store ringvirkninger for regionen".

Det er stadig vekk Nordland som, har flest leverandørbedrifter med 94, fulgt av Finnmark hvor det er 63 og Troms med 41 selskaper. Rapporten konkluderer med at antall leverandørbedrifter økte med henholdsvis fem og to i Finnmark og Troms, mens det var 16 færre i Nordland.

"Levert 2016" tar for seg det spesielle i at fiskefartøyer er del av oljevernberedskapen. I rapporten er operasjonsrådgiver Jan Petter Wølstad i NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap intervjuet om beredskapen.

– Verdens oljevernorganisasjoner ser til Finnmark og NOFO for det unike samarbeidet vi har med kystfiskeflåten, sier Wølstad i rapporten.

Hammerfest-dominans

Disse firmaene omsatte for mer enn en halv million kroner knyttet til leveranser til petroleumsaktivitet.

Hammerfest: 4 service as, 4 service landanlegg, (skytterhuset) ABB, AF Gruppen, Aibel, Aker Solutions, Apply Sørco, ASCO, Barents Naturgass, Barentshavkonferansen, Bilfinger Industrier, Bring Polasbase, Bristow, Brødrene Dahl, Buksér og Berging, Byggtjeneste, Båt og motor, Carl Stahl, Coor, Cramo, Ditt bud, EnerMech, Erling Haug, Eureka Pumps, Finnmark Ressursselskap, GAC Norway, Gagama Elektro, H.Blix, H.Sjøgren & Sønner, Hammerfest Industriservice, Hammerfest Inspection & Training, Hammerfest Maskinforretning, Holmens Transport, IKM Testing, Kinevo, Kraemer Maritime, Kuehne + Nagel, Mento, NOFO Kystberedskap, Nokas Security, Nor Lines, Nordic Crane, Oss-Nor, Petro Arctic, Polarbase, Polarlift, ProBarents ,SAR, Tess Nord, Tools Vetco Gray Scandinavia. Viggo Eriksen.

Kirkenes: Barel, Henriksen Shipping Service, Kimek Offshore

Alta: Alta Lastebilsentral, Alta Logistics