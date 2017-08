– Vi mener tingrettens dom er feil

Sist uke ble det klart at Liss-Merethe Hermansen tapte søksmålet mot Spenst Alta. Til Altaposten forteller hun at saken mot treningssenteret nå blir anket til Hålogaland lagmannsrett.

I Alta tingrett prøvde hun saken sin, for å komme til bunns i om treningssenteret kan stilles ansvarlig for at hun for tre år siden ble skadet på en spinningssykkel, under et besøk på Spenst Alta. En feste-bolt i setet på sykkelen knakk og Hermansen fikk store skader av fallet.

Skuffet

– Dommen i tingretten var svært skuffende. Jeg har jo leid utstyret av Spenst og burde ikke stilles til ansvar for det. Jeg ønsker ikke at dette skal skje med andre, og medlemmene hos Spenst bør ikke stilles til ansvar. Jeg har fått en varig skade som jeg må leve med, sier Hermansen til Altaposten.

Anker

Hermansens advokat, Einar Lohne, sier til Altaposten at de mener tingrettens dom er feil.

– Tingretten tar feil når de sier at det ikke foreligger noe grunnlag for ansvar for Spenst Alta. Vi fastholder det samme som tidligere, og vil føre de samme bevisene for lagmannsretten og håper de kommer til en riktig avgjørelse, sier Lohne.