– Umulig å kombinere med et vanlig liv

Fra 1.mars i år har det vært et krav om at fastleger skal være spesialister i allmennmedisin, eller under spesialisering. Spesialiseringen tar fem år, og i tillegg til at man må jobbe både som fastlege og i spesialisthelsetjenesten, kommer flere kurs og veiledningsgrupper.

– Til tross for at vi er ferdige med dagens pasienter er arbeidsdagen langt fra ferdig. Nå er vi vel egentlig bare halvveis, sier Petter Sønvisen Bye.

– Med denne jobben er det ingenting som kan vente. Til tross for at det er en viktig jobb kjennes det ikke rettferdig at det er familien som må vike. Man må kunne ha en jobb som man også kan kombinere med familieliv, sier Emaus.

Dette er hovedgrunnen til at Emaus nå sier opp jobben, til fordel for å jobbe med barne- og ungdomspsykiatri i spesialisthelsetjenesten. En jobb hun tror vil være betydelig mye enklere å kombinere med familielivet. Færre administrative oppgaver og mindre papirarbeid er noe av det som lokker henne bort fra allmennmedisinen.

På veggen over pulten til fastlege Emaus henger bilder av døtrene Mari (10) og Hanna (8). Ved siden av henger tegninger som 10-åringen har lagd på skolen. «Leger jobber mye», har Mari skrevet under en tegning av moren som sitter ved PCen.

Selv ble Emaus ferdig med spesialiseringen for tre uker siden, og begynte med den like etter at hun gikk ut fra medisinstudiet i Tromsø for sju år siden.

Samtidig skulle hun da etablere sin egen praksis, noe som blant annet innebærer å kjøpe sin egen pasientliste. I Alta koster dette mellom 300.000 og 500.000. I større byer kan en pasientliste koster over en million kroner.

– Rammevilkårene for fastleger må bli bedre om vi skal få denne ordningen til å fungere. Slik det er nå har man ikke inntekt hvis man er syk eller må være hjemme med syke barn, man har ikke velferdspermisjon og alt av kurs og videreutdanning må man dekke selv. Når man har ferie løper utgiftene, men disse ukene har man ingen inntekt, sier hun.

Flere fastleger

I tillegg er hun klar på at det trengs flere fastleger, slik at man kan ha færre pasienter på listene sine, og dermed får bedre tid til hver enkelte. Samtidig vil det da være behov for å øke tilskuddet legene får for pasientene sine, mener Emaus.

Fastleger får en fast sum per pasient på sin liste, det såkalte per capita-tilskuddet. I tillegg betaler pasientene egenandel, og ut i fra hva slags arbeid fastlegene gjør med pasienten får de refusjoner fra Helfo.

Legene som er selvstendig næringsdrivende betaler selv for driften av kontoret, blant annet husleie, utstyr og lønn til personalet.

– Problemet nå er at driftsutgiftene øker mer enn inntektene, og når man reduserer pasientlistene sine blir inntektene enda lavere. Man jobber mer og mer, og så blir gapet mellom utgiftene og inntektene bare større og større, sier fastlegen.

Givende arbeid

Emaus understreker at hun i utgangspunktet synes fastlegejobben er svært givende og meningsfull. Nå er det vemodig å skulle forlate primærhelsetjenesten, etter over 12 år med utdanning og spesialisering.

– Pasientene fortjener noen som har tid og overskudd til dem. Man kan ikke sende et menneske i livskrise på dør fordi man har dårlig tid. Jeg vil ikke komme tilbake til primærhelsetjenesten om det ikke blir endringer, sier hun.