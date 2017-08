Tusenvis av krabber sluppet løs fra teiner

Det er Fiskeridirektoratet som melder at de har gjennomført en opprenskning av tapte fiskeredskaper. De startet opp 22. august nær grensen til Russland og kunne etter kort tid konstatere at tusenvis av kongekrabber hadde hektet seg fast i garn. De ble enten sluppet løs eller avlivet.

– Det hadde vært svært vanskelig å gjennomføre en slik opprensking uten et system som plikter fiskerne å melde fra hvor garn, liner og teiner settes samt at det er et krav å rapportere tapte fiskeredskap. Dette gir oss både nøyaktige posisjoner og «hot spots» for opprensking, opplyser toktleder Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet til egne nettsider.

Han mener samtidig det er rom for forbedringer.

– Det er trist at vi finner garnlenker fulle av kongekrabbe som ikke er rapportert mistet, sier Langedal.