Sterkt kritisk til statlig pålegg om scooterløyper

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen får passet sitt påskrevet i et brev fra Kautokeino-ordfører Johan Vasara.

Han mener at departementets lovkrav til utredning av scooterløyper, som har vært godkjente i 20 år, er urimelige.

Mange og lange

Kommunen har et løypenett for scooterkjøring på mer enn 900 kilometer. I mars avsatte kommunen 375.000 kroner til kartlegging av friluftshensyn. Nå viser det seg at det er behov for ytterligere 525.000 kroner til dette arbeidet.

– Vi finner dette kravet om utredninger svært urimelig og jeg er sterkt kritisk til pålegget fra regjeringen, skriver Vasara i brevet til ministeren.

Ordføreren skriver i brevet til klima - og miljøkomiteen at europaminister Frank Bakke Jensen under sitt besøk i Kautokeino nylig, med stor sikkerhet fastslo at utredningene ikke skulle være nødvendig.

Fordi kommunen risikerer å måtte bruke tett på en million kroner i kartlegging. Nå ber ordføreren om klare svar.

– Det har stor betydning for kommunens økonomiske prioriteringer å få dette avklart, skriver ordføreren i Kautokeino.