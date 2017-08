Sjokkseier i thriller

Cupkampen mellom BUL og Alta gikk, mot alle odds, til ekstraomganger. Og enda mer overraskende; etter 2 x 5 minutter ekstratid så var det de blå fra Bossekop som kunne juble. Gamlefar Jan Nikolaisen vartet opp med to redninger på rad i det siste minuttet, og i motsatt ende kontret de kvikke unggutta inn både 28-27 og 29-27.

Sensasjonen var et faktum; BUL hadde slått Alta IF i herrehåndball.

Det var en lykkelig trener Rune Skaufel som etterpå oppsummerte hvordan de hadde angrepet kampen.

– Vi hadde spillermøte i går der vi sa at vi hadde alt å vinne, for det er 90-10 i favør Alta. De slår oss i ni av ti kamper. Men vi konsentrerte oss om de 10 prosentene, sier Skaufel.

Mens Alta-spillerne løp rundt uten engasjement, uten spilleglede, uten å juble for gode prestasjoner og med et svært lavt tenningsnivå, var tenåringene i BUL på hugget hele veien. De lot aldri storebror rykke fra. Det så riktignok stygt ut et par minutter før full tid, da Alta ledet med to mål, men med ungdommelig entusiasme fightet BUL seg tilbake og satte inn 25-25 bare sekunder før full tid.

I ekstraomgangene så Alta ut til å ha full kontroll et par minutter før slutt, men surr i angrepsspillet og gode inngripener av Nikolaisen gjorde at BUL sjokket naboen på slutten.

– Er det fordi Alta har lavt tenningsnivå at dere klarer å vinne denne gangen?

– Nei, det er fordi ungguttene har lyst til å spille god håndball, og de spiller veldig god håndball. Vi har en innsatsvilje og en fightervilje framover og bakover som det står veldig stor respekt av, sier Skaufel.

– Hvor ender dette?

– Vi har ny hjemmekamp lørdag, mot Bravo, som også er andredivisjonslag. Vi får pine oss igjen.