MDG vil stoppe rekreasjonskjøring

Miljøpartiet vil kun tillate nyttekjøring i utmark, men støtter samtidig ny storflyplass i Hammerfest.

50 år gamle Ørjan Jensen skal sammen med MDG sørge for at Finnmark kommer over i en mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling. På plassen bak siviløkonomen fra Vardø, som jobber som regnskapsfører, finner vi Altas Miriam Akkouche. Hun er allerede på plass i Oslo, hvor hun skal studere.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd? Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– MDG er fornøyd med Finnmarksloven, men ønsker et bredere sammensatt styre for allmenningen vår. Sametinget skal ha tilstrekkelig makt og økonomi til å ivareta og utvikle samisk språk, medvirkning, kultur og livsgrunnlag, men skal ikke overta andre oppgaver.

– Regionreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Dersom ett av fylkene ønsker å reversere beslutningen om sammenslåing av Troms og Finnmark, så vil vi gå inn for dette.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– MDG er i mot kommunesammenslåing med tvang.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Investeringsstøtte til stadig større gårdsbruk fører til færre utøvende bønder og at mindre matjord holdes i hevd. Staten må i stedet gi direkte støtte til bøndenes lønninger, og tilpasning til de nye tekniske kravene landbruket stadig blir utsatt for. Jordvern er et nasjonalt ansvar, som i dag overlates til skiftende kommunestyreflertall. For å stoppe nedbygginga må lovverket skjerpes og jordbrukstilskuddene til kommunene økes.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Reindriftsloven av 2007 har ingen andre verktøy enn forholdsmessig reduksjon, som rammer svært urettferdig. De små utøverne presses ut, og noen få mennesker blir sittende igjen med hele fellesskapsressursen. I stedet må staten overføre reell makt til reinbeitedistriktene, og utvikle et bedre regelverk til å håndtere de tilfellene der man ikke blir enige om forsvarlige bestander lokalt.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– MDG vil endre trålstigen i kystflåtens favør, det vil si at vi vil gi kystflåten en større andel av kvotene. Dersom trålere ikke overholder leveringsplikten vil de miste kvotene. MDG vil ha kommunale kvotebanker. MDG vil ikke ha evigvarende kvoter.

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– MDG vil ikke støtte et slikt forslag som, hvis det vedtas, vil utsette de nødvendige investeringene i Alta og Hammerfest med mange år og gå ut over nødvendig rekruttering av helsepersonell til vestfylket.

– Vil du/ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– MDG vil satse videre på Alta-modellen som gjør at Alta har en sterk førstelinje og transporttilbud ved akutte tilfeller (ambulanse og fly). Vi vil bygge videre på det gode fødestuetilbudet i Alta og gi det tilstrekkelig kapasitet. MDG vil bidra til å styrke akuttilbudet i Alta, men det skal ikke skje på bekostning av akuttilbudet i Hammerfest.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– MDG nasjonalt vil «Utrede ny sykehusstruktur der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes». Får vi det til, vil svakhetene med foretaksmodellen bli vurdert opp mot andre alternativer for styring. Vi mener det er helsefagarbeidere som skal ta de viktige prioriteringene. Pasienter blir alt for ofte utsatt for ekstra belastninger knyttet til reisetid og ventelister, og foretaksmodellen ser ut til å forsterke dette.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– MDG har tidligere uttrykt at de vil være pådrivere for en satsing på kompetanse på og produksjon av miljøvennlige småfly i Finnmark. Disse vil være idéelle både for kortbanenettet langs kysten, og for hyppigere direkteflygninger fra stamflyplassene.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest (asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– MDG vil støtte bygging av ny flyplass i Hammerfest for å øke sikkerhetsnivået, og få kontroll med avrenninga av kjemikalier. Vi følger det faglige rådet om minimum 1550 meter operativ lengde.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)? Eventuelt hvilke andre prosjekter i Finnmark bør prioriteres foran?

– MDG vil prioritere RV 93-utbygging i Kløfta, og en trafikkløsning utenfor matjord og bebyggelse i Eiby. Vi går i mot foreslått ny E6 i Alta fordi den vil rasere store jordbruksområder.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Nei. MDG vil ikke tillate sjødeponi. MDG vil arbeide sammen med Nussir for å finne andre bærekraftige løsninger enn sjødeponi.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den framstår etter endringene?

– MDG nasjonalt vil at motorferdsel i utmark skal være begrenset til nytteformål. Den rekreasjonskjøringen det legges opp til må i stedet skje på egnede områder som motorsportsanlegg eller i ordnede former i løypenett.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. Skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken?

– JA.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teatbygg i Kautokeino?

– Nasjonalt ser MDG etter de beste tiltakene for å vitalisere kulturlivet generelt, og spesielt viktig er det å legge til rette for at det samiske folket og de nasjonale minoritetsgruppene kan utøve og videreutvikle sine kulturelle uttrykk. MDG Finnmark vil jobbe for et nybygg for Beaivvas, og for et langt bedre vedlikehold for framtida.