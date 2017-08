MDG utfordrer Ap og Høyre

Ledelsen i MDG spår at landets neste statsminister heter Jonas Gahr Støre. Han får med seg ei regjering bestående av Ap, SV, Sp med tilsammen 80 representanter bak seg i Stortinget.

I Finnmark stiller MDG med følgende på de tre første plassene på stortingslista:

MDGs førstekandidat: Ørjan Jensen Alder: 50 Yrke: Regnskapsfører/Siviløkonom

MDGs andrekandidat: Miriam Akkouche Alder: 22 Yrke: Student

MDGs tredjekandidat: Jan Reidar Ekeland Alder: 62

Toppkandidat Ørjan Jensen utdyper her litt av hva MDG i Finnmark står for.

MDG sender følgende utfordring til Ap og Høyre:

– Vil dere være med å bevilge penger til Elektrifisering av Melkøya, samt ferdigstillelse av 420KV kraftlinjene mellom Troms og Hammerfest, og mellom Øst og Vest Finnmark?

– Begrunnelse: Elektrifisering vil fjerne CO2 utslipp tilsvarende hele bilparken i Oslo. Samtidig får vi utbygging av kraftlinjer mellom Hammerfest og resten av Norge og mellom Øst og Vest Finnmark. Dette muliggjør bygging av vindparker. Som igjen vil bety kommunale inntekter og lokale arbeidsplasser. Prosjektet vil medføre et enormt løft for kraftselskap, for entreprenørselskap, for rådgivnings og kompetansemiljø, og for høyskole og universitetsmiljø.

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt?

– De grønne partiene er oppstått som en internasjonal bevegelse fordi både høyre og venstresiden prioriterer forbruksvekst framfor å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Medmenneskelighet, kulturelt mangfold, internasjonal solidaritet og respekt for annet liv er blant våre viktigste verdier. Vi har sterke elementer fra både liberal, sosialistisk og konservativ ideologi, men tilhører ingen av disse retningene. Vi kan derfor samarbeide godt med de fleste partiene både lokalt og på Stortinget dersom de blir med på å bevare en frisk jordklode og et medmenneskelig samfunn for våre etterkommere.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Fire prosent. Det er stor misnøye i Finnmark med statlig sentralisering og fiskeripolitikk. Velgerne i Finnmark har enda ikke fått øynene helt opp for Miljøpartiets veldig offensive program for distriktene, og de fleste av de velgerne, som ikke er fornøyd med dagens situasjon, vil derfor stemme Senterpartiet.

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

Glede: At Stortinget har etter forslag fra Miljøpartiet har vedtatt en klimalov. Og at Stortinget etter forslag fra MDG har trukket oljefondet ut av kullselskapet.

Skuffelse: At stortinget på tross av klimakatastrofen ikke har klart å kutte klimagassutslipp i Norge.

Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Fiskeripolitikk.