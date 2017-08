Løper for jentene i Midtøsten

– Dette er en god sak, mener Emma Strand Haugen og Mina Karlstrøm, som gjerne stiller opp løper noen runder for jentene i Midtøsten. De har ikke samme rett til utdanning som det de selv har.

Idrett og samfunn

Sammen med sine medelever fra idrettslinja på Alta videregående skole stilte de opp for å gjøre en ekstra innsats og samle inn penger til arbeidet. Skolen betaler 50 kroner i påmeldingsavgift til Right To Play for hver av de 67 spreke idrettselevene. – Idrettselevene har et fag som heter «idrett og samfunn» og dette tiltaket er en perfekt måte å kople de to tingene, sier lærer Guri Aarøen. Elevene har hatt en forelesning om temaet slik at alle elevene vet hvilke sak de løper for. – Det er ikke alle som har den samme muligheten som vi har her hjemme, det er lett å glemme, mener hun. Aarøen har selv vært ambassadør for Right To Play og var i Palestina i 2005. – Det er veldig bra at våre elever stiller opp for jenter i Midtøsten, mener hun.

Innsamling

Målet er å samle inn en million kroner. Allerede har Right To Play inngått sponsoravtaler for nærmere 250.000 kroner. Pengene går til å bedre jenters skolehverdag i Libanon, Jordan og Palestina. – Jenter i Midtøsten har store utfordringer i forhold til å få lov til eller fullføre utdanningen, forteller Jimmy Vika i Right To Play. Vika skal løpe intet mindre enn 20 maratonløp på 20 dager – det blir til sammen 844 kilometer. Standardlengden på et maratonløp er 42,195 kilometer. – Jeg fokuserer på hvert løp, ikke på hvor mange kilometer det blir til sammen, sier Vika. Må fylle på energi Logistikken rundt maratonturnéen er også en liten prøvelse. For Vika handler det om å finne tid til å hvile og spise i mellom løpene, selv om de må reise videre til neste plass. – Når man bruker 5-6000 kalorier hver dag, er det viktig å få i seg nok, og ikke minst riktig mat, sier han, og legger til at han har et strengt kostholdsregime på turen. På det første løpet i Longyearbyen brukte han nesten fire timer. – Det nok til å bruke litt lengre tid etter hvert som kroppen begynner å kjenne på hardkjøret, medgir han.

«Bedriftschallenge»

Santander er en av sponsorene som har gått «all in» for den gode saken og følger hele maratonturnéen. I deres «bedriftschallenge» registrerer 200 av bankens ansatte hver eneste aktivitet på mobiltelefonen via en app og bedriften betaler for hver kilometer de ansatte er i aktivitet. – Vi er glad for å bidra og er søkkimponert over Jimmy Vikas innsats, sier Tomas Richardsen, Santander. Right To Play Den globale organisasjonen Right To Play ble etablert i 2000 som en forlengelse av Olympic Aid og har vært ledet av skøyteløperen Johann Olav Koss. Right To Play har mer en 16500 lokale frivillige trenere og mer enn 600 internasjonale ansatte i tillegg til en rekke nasjonale og internasjonale idrettsutøvere som er ambassadører for organisasjonen. – Vi er en global organisasjon, som skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges evne til å takle utfordringene ved fattigdom, konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden, heter det på organisasjonens nettsider.

