Inviterer alle på tur

3. september er det den store Kom-deg-ut-dagen over hele landet. Lokalt inviterer Alta og omegn turlag til en utflukt til Jotka fjellstue. Dagen arrangeres også 144 andre steder i landet.

– Vi kaller dette Norges største søndagstur, sier Inga Maren Gran Erke, som er leder i Barnas turlag, barnas egen avdeling i Alta og omegn turlag.

En dag for alle

– Kom deg ut-dagen er vår nasjonale turdag, en dag for alle uansett erfaring. Man kan velge mellom å være med på overnattingstur fra lørdag til søndag og sove over i hytte eller telt, eller å ta turen som en dagstur på søndag, forklarer Gran Erke.

Begge dager er det oppmøte ved parkeringen ved Tutteberget, og turledere vil vise vei for de som ikke er kjent. Turen inn til hytta er på mellom tre og fire kilometer og går i lett terreng.

– På Jotka blir det ulike aktiviteter som fiske, kano, bærplukking, natursti og quiz, forteller Gran Erke.

Startskuddet for friluftshøsten

Målet med Kom deg ut-dagen er å gi flest mulig en smakebit på det man kan finne på ute i naturen. Dagen arrangeres to ganger i året.

– Vi håper at Kom deg ut-dagen kan være startskuddet for en aktiv høstsesong med turer og høsting av naturens spiskammer. Og har man lyst til å treffe nye turvenner, er dette rett dag å bli med på. Her blir det en fin miks av turglade små og store, sier Inga Maren.

Medlemstall fra Den norske turistforening, DNT, viser en stor økning i antall medlemmer, både barn og voksne. Nylig nådde foreningen 300.000 medlemmer.