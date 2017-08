Gir grønt lys

Det er imidlertid uten den helt store entusiasmen Alta motors planer får tommelen opp fra administrasjonen. De frykter at utbyggingen rammer den videre regulering av bydelen og ser for seg at strategiene må omarbeides.

– Begrensning

– Planadministrasjonen er fremdeles av den oppfatning at løsningene innenfor planområdet innebærer en begrensning av potensialet i Bossekop, som er uheldig med tanke på videreutvikling av Bossekop i forbindelse med områderegulering, heter det i innstillingen til møtet i planutvalget 6. september.

Administrasjonen mener imidlertid at planforslaget nå oppfyller reguleringsplanen, isolert sett. Etter en helhetlig vurdering og tidligere politisk behandling godkjenner de dermed detaljreguleringen for Skiferveien 2 og 4. Saken skal imidlertid først behandles politisk.

Flytting og bygging

Det er Haldde arkitekter AS som på vegne av Bilinvest AS har utarbeidet forslaget. De har i etterkant av offentlig ettersyn utdypet flere av punktene som kommunalteknikk, planadministrasjon og Statens vegvesen har hatt innvendinger til.

Planen er at eksisterende lokaler for Alta Motor rives og at de flytter inn i lokalene til eksisterende dagligvareforretning.

– Eksisterende bygning utvides mot sør med et stort verkstedlokale. Mot E6 tilrettelegges det for en ny dagligvareforretning, som får parkering på taket over verkstedbygget, heter det i planen for tiltaket.