– Pris for å bli fisker: 10 hus

Miljøpartiet de Grønnes (MDG) førstekandidat i Finnmark, Ørjan Jensen, følger dagens fiskeripolitikk fra fiskerikommunen Vardø, og beskriver det han hører og ser som meningsløst.

– Når Ap og Senterpartiet lover ny fiskeripolitikk er det å føre velgerne bak lyset. De partiene har overhode ikke programfestet en ny fiskeripolitikk. Deres programfestede politikk er mer av det samme, som vil føre til at småsamfunn blir taperne, sier Jensen og forklarer:

– Hovedproblemet er at struktureringen/prisgaloppen har kommet fullstendig ut av kontroll, noe som har ført til at kvoter samles på færre og færre fartøy. Det må i denne sammenhengen nevnes at inngangsbilletten i den lukkede delen av fiskeriene på en 10-11 meters kvote, er på tre millioner kroner. Skal man kjøpe båt i tillegg, er man gjerne oppe i 5-6-7 millioner. I Vardø kan man kjøpe 10 eneboliger for det som en båt og ei 10-11 meter kvote koster. Alle sammen skjønner at små lokalsamfunn taper, og at rekrutteringen vil stoppe opp med dette systemet. Fiskerne i Øst Finnmark har foreløpig klart seg godt på grunn av kongekrabbekvote og deltakelse i åpen gruppe. Men hva med områder der de ikke har kongekrabbekvote? Og hva når kvotene i åpen gruppe blir redusert, som fiskeriministeren har varslet? Spør Ørjan Jensen.

Leveringspliken

Han er en sterk talsmann for miljøet og en miljøvennlig kystflåte. MDG mener at norsk fiskeripolitikk skal bidra til sysselsetting og bosetting i små og store kystsamfunn.

– Trålerne og pliktsystemet er helt uthulet og leveringsplikten fungerer ikke etter hensikten i dag. Alt for lite fisk leveres til de lokalsamfunn de var tiltenkt, og dette reduserer verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnene. I tillegg har Norge hatt så stor sysselsetting og verdiskaping, at vi har kunnet tillate at for stor mengde råstoff er ført ut av landet som frossenfisk. Vi har tillatt at verdiskapingen har tilfalt konsern på børsen, i stedet for at det blir verdiskaping i lokalsamfunn på kysten, sier Ørjan Jensen til Altaposten.

Over sperregrensen

Spørsmålet er hva som skjer om vi får en situasjon som i den siste meningsmålingen til TV2. Der er rød/grønn blokk nærmest identisk i størrelse med blå-gul-grønn blokk. Mellom blokkene finner vi MDG med ni representanter som bikker flertallet den ene eller andre veien. Et MDG som har stilt ultimatum til rød-grønn side om at ikke et eneste nytt oljefelt skal åpnes de neste fire år.

– Vi har funnet fem ganger mer olje enn det vi kan brenne om vi skal unngå farlige klimaendringer. Norsk olje i Barentshavet er bortimot verdens dyreste, og på grunn av revolusjon i fornybar energi vil denne aldri bli solgt. MDG vil bruke pengene vi bruker på å lete etter mer olje til å utvikle nye, lønnsomme arbeidsplasser i Finnmark, argumenterer Jensen for MDG-ultimatumet.

– Sikre bosetting

Miljøpartiet ønsker å ta vare på små og store lokalsamfunn langs kysten. For MDG er det viktig med en ny fiskeripolitikk som kan ta vare på kystkulturen.

– Vi mener at bosted og nærhet til ressursene gir rett til å høste av dem. Dette er bakteppet til at MDG har programfestet økte rekrutteringskvoter, vi har programfestet å endre trålstigen i kystflåtens favør, vi har programfestet kommunal kvotebanker, og vi har programfestet strengere leveringsforpliktelser for trålerne. Hvis leveringsforpliktelsene ikke følges, da skal de inndras og føres tilbake til kystsamfunn de var tiltenkt, sier mannen fra Vardø, som kan bli stortingsrepresentant om velgerne vil og mye klaffer 11. september.

Altafjorden utslippsfri

MDG er opptatt av at oppdrettsindustrien nå må komme over i en situasjon der de tar ansvar for forurensingen de skaper i fjordene.

– Oppdrettsindustrien tjener milliarder. Vi kan ikke tillate at de fortsetter som tidligere. Norge må kreve at de nå går over til lukka anlegg. MDG har ambisjoner om at Alta skal bli den første laksefjorden i Norge med utslippsfri lakseoppdrett. Når industrien har innført lukkede anlegg kan de beste fiskeplassene igjen brukes av lokale fiskere, og lakseelvene tas bedre vare på. Verdiskapingen langs kysten vil mangedobles, avslutter førstekandidaten til MDG.