– Nærsynt og frekt

I et intervju med Sagat (pluss) mener lederen i Porsanger Ap at sykehusdebatten er nærsynt, frekk og freidig. I hans øyne er prosessen et demokratisk sykdomstegn.

– Et sykehus til Alta vil ikke gagne noen andre enn Alta. Ingen andre kommuner i Finnmark vil dra nytte av det, hevder Hanssen overfor Sagat. Han mener at ingen andre kommuner i Finnmark har så godt helsetilbud som Alta, til tross for at de nå fremstilles som stakkarslig.

Han stanser ikke der og har følgende spørsmål: Har den lille gjøkungen vokst opp til å bli en gribb? Spørsmålet kommer ifølge Sagat fra en som er svært sint på Alta-kravene.

– Det har ingen hensikt å fôre opp en hund som bare biter, uansett hva man gir til den, sier han.

Det er ikke første gang Hanssen lar seg irritere over gjøkungen i Finnmark. I 2015 gikk han til angrep på kravmentaliteten fra vekstsenteret.