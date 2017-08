– Kan bryte sperregrensen, men

Altapostens valgekspert Ole David Østli gir MDG små sjanser til mandat i Finnmark.

– MDG kan komme over sperregrensen i år, og skal i tilfelle ha utjevningsmandater. Partier rett over sperregrensen ender ofte opp med utjevningsmandater i små fylker, rett og slett fordi disse fylkene har en tendens til å bli til overs når de andre fylkenes utjevningsmandatene er delt ut. I Finnmark ligger det ikke an til at dette skjer i år. Vi har fire store partier som slåss om fem mandater, og skulle det mot formodning feile at utjevningsmandatet havner hos et av dem, ligger SV veldig godt an til å snappe det opp.

Konklusjon: MDG ligger ikke an til å være med i kampen om mandat i Finnmark.