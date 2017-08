– Hvis trenden fortsetter vil vi til slutt ikke kjenne forskjellen på ku og rein

Den erfarne reindriftsutøveren mener det er viktig å rope varsko, før man sitter i en situasjon der man ikke lenger kjenner igjen det vi forbinder med reinkjøtt. Det er et magert, rent kjøtt med naturlig smak, som har fått vitenskapelig dokumentert at det er et veldig sunt kjøtt.

– Her begynner verden å våkne i forhold til at vi produserer verdens nordligste og naturligste reinkjøtt, på nomadisk vis. Det er et bare vi i Finnmark som gjør. Begynner vi å tukle med dette så har vi et problem, sier Figved.

– I denne saken er vi nødt til å være føre var. Det nytter ikke å lure verken oss selv eller forbrukerne. Hvis vi skal leve av å selge økologisk kjøtt, så er vi nødt å passe på slik at vi ikke sager over greina vi sitter på. Dette handler også om politikk og om å ha nok beiteland. Med stadig mer press på våre beiteområder, vil det bli mindre naturlig føde for reinen og ergo kan løsningen for mange bli å slenge rundballer og kraftfor til reinen. Men det er en farlig utvikling og vil til sist utvanne det naturlige reinkjøttet, sier reineieren.

For å styre utviklingen i riktig og ikke gal retning, mener han det burde vært et belønningssystem for de som gjør de rette grepene.

Han mener likevel at vi ikke på noen måte er der ennå at vi ikke kan kalle kjøttet økologisk, eller «naturlig», som han foretrekker å si.

– Nei, vi leverer fortsatt et naturlig, rent produkt, men jeg er helt enig med Nils Mathis Sara i at her må vi være føre var. Kortsiktig gevinst er ikke veien å gå, men jeg kan skjønne at noen kan bli fristet, ettersom lønnsomheten i reindrifta over så mange år har vært lav. Nå har prisen på reinkjøtt tredoblet seg de siste årene, men med den nye utviklingen følger det også et større ansvar, sier Figved.

Han sier at når det gjelder fôring, så er det innlysende at man er nødt å tilleggsfôre rein som holder på å sulte ihjel.

– I år har det vært et ekstremår med lang vinter og lite tilgang på mat. Da er man nødt å tilleggsfôre simlene, slik at de får kalvet. Men å åpne opp for at dette skal bli normalen er veldig farlig, medgir Figved.

Livredd pelletsen

Han er også skeptisk til hva som er i fôret.

– I noen av rundballene er det gress tilsatt kunstgjødsel. Skal man først fôre, er det viktig at det er mest mulig naturlig det reinen får i seg, sier Figved, som i likhet med Nils Mathis Sara er livredd pelletsen.

– Hvis våre kunder på stjernerestaurantene omkring får nyss i at her er det snakk om dyr som har spist pellets, så er det over og ut.

Aldri møtt på bambi

Han mener, at skal vi bevare og videreutvikle den fantastiske stillingen reinkjøttet har fått i markedet, er også myndighetene nødt å være bevisste.

– Reindrifta behøver arealer. Det som er så synd, er at heller ikke finnmarkingene later til å skjønne hvor mye areal reinen trenger. Reinen beiter på så mange ulike steder og den spiser så ulike ting – og derfor har kjøttet den unike smaken. Både lav, gress, mose, sopp og urter. Tar man vekk en del av beitelandet, ja, så kan det nettopp ramme den delen hvor reinen har et viktig beite.

– Jeg bruker å spørre mine finnmarksvenner om de noen gang har møtt en liten reinkalv på fjellet, en brun liten bambi. Nei, det har de stort sett ikke. Det er fordi simlene og kalvene skyr alt som har med folk og hytter og aktivitet å gjøre. Derfor trenger de areal, presiserer Figved, som til sist røper at Finnmark Rein er villig til å belønne reineiere som i fremtiden leverer rent kjøtt.

– Det vil vi. Men inntil videre føler jeg ikke at vi er der at det er nødvendig. Reinkjøttet fra Finmark er naturlig og slik vil vi at det skal fortsette.