Så mye får lag og foreninger i Alta
- BjarneKrogstad
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Gjennom å gi fem prosent av spillinnsatsen, også kjent som Grasrotandelen, kan spillere hos Norsk Tipping bidra til lag og foreninger. For at laget, eller foreningen skal kunne motta midler fra Grasrotandelen må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret.
Grasrotandelen utbetales tre ganger i året, 1. januar, 1. mai og 1. september, og er for mange organisasjoner en ikke ubetydelig inntekt.
167 mottakere
I Alta er det per 27. august 2017 registret 167 grasrotmottakere og 5.965 givere, som til sammen har gitt hele 1.729.198 kroner hittil i år. Ser man på listen over grasrotmottakere er det et spenn fra et par spillere til nærmere 800. På toppen av både giver- og bidragslisten ligger Alta Idrettsforening.
|Navn
|Antall givere registrert
|Bidrag
|ALTA IDRETTSFORENING
|788
|324.532
|BOSSEKOP UNGDOMSLAG
|709
|172.207
|DYREBESKYTTELSEN NORGE VEST FINMARK
|468
|130.733
Se hele listen i bunnen av saken.
– Kjærkomne penger
Daglig leder i Alta Idrettsforening, Anne-Grethe Lillemoen, legger ikke skjul på at pengene de får inn fra Norsk Tippings spillere har stor betydning for klubben. Til Altaposten forteller hun at uten dem hadde det blitt en god del flere dugnadstimer.
– Pengene går til å drifte klubben, brukes på anlegget og er i det store og det hele kjærkomne penger, sier hun.
I likhet med Lillemoen, sier Rune Stamnes i Bossekop Ungdomslag at midlene er med på å få hjulene til å gå rundt. Hvordan kubben hadde klart seg uten spillemidlene har ikke Stamnes tenkt så mye på.
– Uten dem måtte man få inn tilsvarende beløp på andre måter for å komme i balanse. Vi sitter ikke med store overskudd, legger han til.
|Navn
|Antall givere registrert
|Bidrag
|ALLSANG ALTA
|19
|3.051
|ALTA 4H
|ALTA AFASIFORENING
|8
|2.014
|ALTA ATLETKLUBB
|15
|2.293
|ALTA BEDRIFTSIDRETT BRANN
|ALTA BEKHTEREVFORENING
|ALTA BILJARDKLUBB
|69
|15.056
|ALTA BOKSEKLUBB
|4
|395
|ALTA BRIDGEKLUBB
|14
|8.535
|ALTA DEMENSFORENING
|29
|8.253
|ALTA DYKKERKLUBB
|31
|8.087
|ALTA ELGJEGERFOREINING
|ALTA FILIPPINSKE FORENING
|5
|614
|ALTA GOLFKLUBB
|54
|30.334
|ALTA HELSESPORTLAG
|18
|10.082
|ALTA HISTORIELAG
|6
|1.136
|ALTA HUNDEKLUBB
|8
|365
|ALTA IDRETTSFORENING
|788
|324.532
|ALTA INNEBANDYKLUBB
|21
|3.323
|ALTA JEGER OG FISKERFORENING
|33
|8.210
|ALTA JENTESMELL
|5
|136
|ALTA JUDOKLUBB
|10
|1.508
|ALTA KARATEKLUBB
|37
|7.565
|ALTA KFUK-KFUM-SPEIDERE
|11
|1.607
|ALTA KIRKEFORENING
|30
|4.677
|ALTA KLATREKLUBB
|9
|2.522
|ALTA KUNSTFORENING
|5
|650
|ALTA LOKALLAG AV NORGES
|2
|181
|ALTA LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGI
|20
|3.060
|ALTA MANNSKOR
|26
|6.115
|ALTA MOTETTKOR
|4
|637
|ALTA MOTORSYKKEL KLUBB
|20
|5.322
|ALTA MUSIKKORPS
|45
|11.427
|ALTA NTN TAEKWON DO KLUBB
|40
|14.051
|ALTA OG OMEGN PSORIASISFORENING
|9
|2430
|ALTA OG OMEGN REVMATIKERFORENING
|46
|10.023
|ALTA OG OMEGN TURLAG
|6
|621
|ALTA ORIENTERINGSLAG
|19
|2.457
|ALTA PENSJONISTFORENING
|14
|3.574
|ALTA POLITIIDRETTSLAG
|18
|7.799
|ALTA QUILTELAG
|12
|1.578
|ALTA ROTARY KLUBB
|1
|48
|ALTA RØDE KORS
|128
|38.924
|ALTA SANITETSFORENING
|ALTA SENIORDANSGRUPPE
|10
|1.948
|ALTA SJAKKLUBB
|43
|15.380
|ALTA SJAKKLUBB UNGDOM
|5
|1.331
|ALTA SKISKYTTERLAG
|16
|3.369
|ALTA SKOLEKORPS
|20
|4.514
|ALTA SKYTTERLAG
|50
|11.080
|ALTA SNØSCOOTERFORENING
|116
|35.982
|ALTA SVØMMEKLUBB
|67
|19.666
|ALTA TEN SING
|1
|116
|ALTA TURNFORENING
|53
|15.582
|ALTA VOCALE
|16
|2.435
|ALTAFJORD KYSTLAG
|ALTAGRUPPEN AV NRRL
|10
|3.281
|ALTAREVYEN
|11
|5.280
|ALTTA SAMIID SEARVI
|3
|514
|AMTMANNSNES BYGDELAG
|36
|9.830
|ARONNESROCKEN
|69
|31.336
|AUTSI SILIS HYTTEFORENING
|9
|2.343
|B R A
|18
|3.178
|BARNEOG UNGDOMSREVMATIKERGRUPPE
|11
|8.957
|BOLLO HYTTEFORENING
|1
|86
|BOSSEKOP UNGDOMSLAG
|709
|172.207
|CP FORENINGEN AVD FINNMARK
|4
|251
|DYREBESKYTTELSEN NORGE VEST FINMARK
|468
|130.733
|EIBY UNGDOMSLAG
|42
|9.723
|EIDEBAKKEN IDRETTSLAG
|138
|30.360
|EIDET FRILUFTSLAG
|2
|474
|ELVEBAKKEN BYGDELAG
|11
|3.788
|EN SISTE SJANSE
|92
|22.321
|EPILEPSIFORENINGEN I ALTA OG OMEGN
|13
|2.748
|FFB-ALTA
|30
|5.225
|FINNMARK OPERAKOR
|1
|564
|FOLKEAKADEMIET HÅLOGALAND
|FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN AVD F
|64
|18.996
|FORENINGEN HJERTEROM
|25
|6.527
|FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
|2
|80
|GALLERI ALTA
|HLF ALTA OG OMEGN
|41
|22.542
|HLF FINNMARK
|3
|355
|HUMAN ETISK FORBUND ALTA LOKALLAG
|1
|160
|HUMAN ETISK FORBUND FINNMARK
|4
|706
|IDRETTSLAGET FREA
|148
|31.754
|IESJOHT SEARVI
|13
|8776
|JUL MED MENING
|13
|4.644
|KAFARSKEN MC
|1.454
|KAISKURU IDRETTSLAG
|53
|19.357
|KOKKENS MESTERLAUG FINNMARK
|5
|1.855
|KULTURSENTERET SISA
|23
|5.774
|KVALFJORD POLLEN BYGDELAG
|19
|3.633
|KVALFJORD SANITETSFORENING
|KVENVIK BYGDELAG
|28
|14.854
|KVIBY IDRETTSLAG
|56
|8.123
|KÅFJORD BYGDELAG
|45
|12.149
|KÅVEN JÆGER OG FISKEFORENING
|14
|7.011
|LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD
|4
|414
|LANGFJORD BYGDELAG
|1
|74
|LANGFJORD RØDE KORS
|7
|1.911
|LANGFJORD SAMFUNNSHUS
|LANGFJORDBOTN JEGER OG FISKEFORENING
|13
|4.482
|LANGFJORDBOTN SANITETSFORENING
|6
|1.487
|LANGFJORDNES BYGDELAG
|17
|1.982
|LEIRBOTNVANN HYTTEFORENING
|13
|2.995
|LHL ALTA
|13
|4.642
|LILLE LERRESFJORD FRITIDSFORENING
|26
|6.090
|LKB FINNMARK
|1
|67
|LOGE NR 102 SVANEN
|8
|1830
|LOGE NR 75 HEVREKA
|11
|2518
|MIDTBAKKEN GRENDELAG
|8
|3.379
|MIDTBAKKEN SVIREBRORSLAG
|MORBUS ADDISON FORENING I TROMS OG
|16
|4.223
|MUSIKALALTA
|N K S VEILEDNINGSSENTER FOR AS
|24
|8.161
|NAAF REGION NORD
|20
|3.058
|NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
|2
|352
|NERSKOGEN IDRETTSLAG
|145
|44.115
|NORDLYS PAINTBALL
|21
|11.500
|NORDLYSBYEN AEROKLUBB
|19
|6.131
|NORDLYSBYEN KYOKUSHIN KARATEKLUBB
|18
|5.491
|NORDLYSBYEN SVØMME OG TRIATLONKLUBB
|22
|7.903
|NORDLYSBYEN SYKKEL
|4
|1.086
|NORDNORSK SKØYTEKRETS
|1
|190
|NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
|4
|104
|NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND ALTA
|42
|20.846
|NORGES BLINDEFORBUND FINNMARK
|80
|21.106
|NORGES DIABETESFORBUND ALTA OG OME
|27
|11.847
|NORGES DIABETESFORBUND FINNMARK
|NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI
|14
|2.282
|NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD.
|3
|412
|NORSK FOSTERHJEMSFORENING FINNMARK
|6
|1.207
|NORSK REVMATIKERFORBUND FINNMARK
|1
|1.196
|NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD FINNMARK
|12
|2.913
|NORSKE REDNINGSHUNDER ALTA LAG
|42
|9.012
|NORTHERN LIGHT ROLLERDERBY TEAM
|4
|317
|NVIO AVD ALTA OG OMEGN
|15
|7.337
|RAFSBOTN I L
|156
|44.741
|ROMANIAHJELPEN ALTA
|71
|25.638
|RUSSELUFT GRENDELAG
|17
|1.583
|SAMISK SJAKKFORENING
|6
|2.370
|SIMALANGO
|SLEKT OG DATA NORD
|4
|1.842
|SONE VESTFINNMARK HÅNDBALL
|STJERNØY IDRETTSLAG
|12
|3.533
|STORSANDNES VANNLAG
|TALVIK BRASS BAND
|24
|14.450
|TALVIK BYGDELAG
|6
|512
|TALVIK BÅTFORENING
|17
|5.206
|TALVIK IDRETTSLAG
|47
|9.861
|TALVIK JUDO
|32
|4.586
|TALVIK SANITETSFORENING
|34
|11.431
|TALVIKREVYEN
|23
|4.765
|TEAM HAMMARI
|26
|7.961
|TIRPITZ MUSEUMS VENNER
|17
|3.991
|TOFTEN VELFORENING
|11
|1.553
|TROMSØ OG OMEGN ASTMA OG ALLERGIFORE
|2
|205
|TVERRELVDALEN IDRETTSLAG
|390
|77.121
|TVERRELVDALEN SKOLE OG UNGDOMSKORPS
|41
|8.317
|TVERRELVDALEN VETERANKORPS
|21
|1.686
|VADSØ ASTMA- OG ALLERGIFORENING
|7
|7.811
|VELFERDSFORENINGEN TELESPORT ALTA
|13
|2.549
|VIDIR ISLANDSHESTFORENING
|14
|2.218
|VUORASJAVRI HYTTEFORENING
|2
|248
|WILD NORTH ROPERS
|11
|2.352
|ÅRØY BYGDELAG
|20
|3.388.