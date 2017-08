Så mye får lag og foreninger i Alta

Gjennom å gi fem prosent av spillinnsatsen, også kjent som Grasrotandelen, kan spillere hos Norsk Tipping bidra til lag og foreninger. For at laget, eller foreningen skal kunne motta midler fra Grasrotandelen må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret.

Grasrotandelen utbetales tre ganger i året, 1. januar, 1. mai og 1. september, og er for mange organisasjoner en ikke ubetydelig inntekt.

167 mottakere

I Alta er det per 27. august 2017 registret 167 grasrotmottakere og 5.965 givere, som til sammen har gitt hele 1.729.198 kroner hittil i år. Ser man på listen over grasrotmottakere er det et spenn fra et par spillere til nærmere 800. På toppen av både giver- og bidragslisten ligger Alta Idrettsforening.

Navn Antall givere registrert Bidrag ALTA IDRETTSFORENING 788 324.532 BOSSEKOP UNGDOMSLAG 709 172.207 DYREBESKYTTELSEN NORGE VEST FINMARK 468 130.733

– Kjærkomne penger

Daglig leder i Alta Idrettsforening, Anne-Grethe Lillemoen, legger ikke skjul på at pengene de får inn fra Norsk Tippings spillere har stor betydning for klubben. Til Altaposten forteller hun at uten dem hadde det blitt en god del flere dugnadstimer.

– Pengene går til å drifte klubben, brukes på anlegget og er i det store og det hele kjærkomne penger, sier hun.

I likhet med Lillemoen, sier Rune Stamnes i Bossekop Ungdomslag at midlene er med på å få hjulene til å gå rundt. Hvordan kubben hadde klart seg uten spillemidlene har ikke Stamnes tenkt så mye på.

– Uten dem måtte man få inn tilsvarende beløp på andre måter for å komme i balanse. Vi sitter ikke med store overskudd, legger han til.