Hjem / Nyheter

Så mye får lag og foreninger i Alta

OVER MILLIONEN: Norsk Tippings spillere har så langt i år samlet inn 1.729.198 kroner til lag og foreninger i Alta. Her ved Anne Helseth i Norsk Tipping. (Foto: Presse)

OVER MILLIONEN: Norsk Tippings spillere har så langt i år samlet inn 1.729.198 kroner til lag og foreninger i Alta. Her ved Anne Helseth i Norsk Tipping. Foto: Presse

Så mye får lag og foreninger i Alta

6.000 i Alta gir penger til grasrota.
nyheter

Gjennom å gi fem prosent av spillinnsatsen, også kjent som Grasrotandelen, kan spillere hos Norsk Tipping bidra til lag og foreninger. For at laget, eller foreningen skal kunne motta midler fra Grasrotandelen må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret.

Grasrotandelen utbetales  tre ganger i året, 1. januar, 1. mai og 1. september, og er for mange organisasjoner en ikke ubetydelig inntekt.

167 mottakere

I Alta er det per 27. august 2017 registret 167 grasrotmottakere og 5.965 givere, som til sammen har gitt hele 1.729.198 kroner hittil i år. Ser man på listen over grasrotmottakere er det et spenn fra et par spillere til nærmere 800. På toppen av både giver- og bidragslisten ligger Alta Idrettsforening.


Excel To HTML using codebeautify.org
Navn Antall givere registrert Bidrag
ALTA IDRETTSFORENING 788 324.532
BOSSEKOP UNGDOMSLAG 709 172.207
DYREBESKYTTELSEN NORGE VEST FINMARK 468 130.733

Se hele listen i bunnen av saken.

– Kjærkomne penger

Daglig leder i Alta Idrettsforening, Anne-Grethe Lillemoen, legger ikke skjul på at pengene de får inn fra Norsk Tippings spillere har stor betydning for klubben. Til Altaposten forteller hun at uten dem hadde det blitt en god del flere dugnadstimer.

– Pengene går til å drifte klubben, brukes på anlegget og er i det store og det hele kjærkomne penger, sier hun.

I likhet med Lillemoen, sier Rune Stamnes i Bossekop Ungdomslag at midlene er med på å få hjulene til å gå rundt. Hvordan kubben hadde klart seg uten spillemidlene har ikke Stamnes tenkt så mye på.

– Uten dem måtte man få inn tilsvarende beløp på andre måter for å komme i balanse. Vi sitter ikke med store overskudd, legger han til.


Excel To HTML using codebeautify.org
Navn Antall givere registrert Bidrag
ALLSANG ALTA 19 3.051
ALTA 4H
ALTA AFASIFORENING 8 2.014
ALTA ATLETKLUBB 15 2.293
ALTA BEDRIFTSIDRETT BRANN
ALTA BEKHTEREVFORENING
ALTA BILJARDKLUBB 69 15.056
ALTA BOKSEKLUBB 4 395
ALTA BRIDGEKLUBB 14 8.535
ALTA DEMENSFORENING 29 8.253
ALTA DYKKERKLUBB 31 8.087
ALTA ELGJEGERFOREINING
ALTA FILIPPINSKE FORENING 5 614
ALTA GOLFKLUBB 54 30.334
ALTA HELSESPORTLAG 18 10.082
ALTA HISTORIELAG 6 1.136
ALTA HUNDEKLUBB 8 365
ALTA IDRETTSFORENING 788 324.532
ALTA INNEBANDYKLUBB 21 3.323
ALTA JEGER OG FISKERFORENING 33 8.210
ALTA JENTESMELL 5 136
ALTA JUDOKLUBB 10 1.508
ALTA KARATEKLUBB 37 7.565
ALTA KFUK-KFUM-SPEIDERE 11 1.607
ALTA KIRKEFORENING 30 4.677
ALTA KLATREKLUBB 9 2.522
ALTA KUNSTFORENING 5 650
ALTA LOKALLAG AV NORGES 2 181
ALTA LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGI 20 3.060
ALTA MANNSKOR 26 6.115
ALTA MOTETTKOR 4 637
ALTA MOTORSYKKEL KLUBB 20 5.322
ALTA MUSIKKORPS 45 11.427
ALTA NTN TAEKWON DO KLUBB 40 14.051
ALTA OG OMEGN PSORIASISFORENING 9 2430
ALTA OG OMEGN REVMATIKERFORENING 46 10.023
ALTA OG OMEGN TURLAG 6 621
ALTA ORIENTERINGSLAG 19 2.457
ALTA PENSJONISTFORENING 14 3.574
ALTA POLITIIDRETTSLAG 18 7.799
ALTA QUILTELAG 12 1.578
ALTA ROTARY KLUBB 1 48
ALTA RØDE KORS 128 38.924
ALTA SANITETSFORENING
ALTA SENIORDANSGRUPPE 10 1.948
ALTA SJAKKLUBB 43 15.380
ALTA SJAKKLUBB UNGDOM 5 1.331
ALTA SKISKYTTERLAG 16 3.369
ALTA SKOLEKORPS 20 4.514
ALTA SKYTTERLAG 50 11.080
ALTA SNØSCOOTERFORENING 116 35.982
ALTA SVØMMEKLUBB 67 19.666
ALTA TEN SING 1 116
ALTA TURNFORENING 53 15.582
ALTA VOCALE 16 2.435
ALTAFJORD KYSTLAG
ALTAGRUPPEN AV NRRL 10 3.281
ALTAREVYEN 11 5.280
ALTTA SAMIID SEARVI 3 514
AMTMANNSNES BYGDELAG 36 9.830
ARONNESROCKEN 69 31.336
AUTSI SILIS HYTTEFORENING 9 2.343
B R A 18 3.178
BARNEOG UNGDOMSREVMATIKERGRUPPE 11 8.957
BOLLO HYTTEFORENING 1 86
BOSSEKOP UNGDOMSLAG 709 172.207
CP FORENINGEN AVD FINNMARK 4 251
DYREBESKYTTELSEN NORGE VEST FINMARK 468 130.733
EIBY UNGDOMSLAG 42 9.723
EIDEBAKKEN IDRETTSLAG 138 30.360
EIDET FRILUFTSLAG 2 474
ELVEBAKKEN BYGDELAG 11 3.788
EN SISTE SJANSE 92 22.321
EPILEPSIFORENINGEN I ALTA OG OMEGN 13 2.748
FFB-ALTA 30 5.225
FINNMARK OPERAKOR 1 564
FOLKEAKADEMIET HÅLOGALAND
FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN AVD F 64 18.996
FORENINGEN HJERTEROM 25 6.527
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 2 80
GALLERI ALTA
HLF ALTA OG OMEGN 41 22.542
HLF FINNMARK 3 355
HUMAN ETISK FORBUND ALTA LOKALLAG 1 160
HUMAN ETISK FORBUND FINNMARK 4 706
IDRETTSLAGET FREA 148 31.754
IESJOHT SEARVI 13 8776
JUL MED MENING 13 4.644
KAFARSKEN MC 1.454
KAISKURU IDRETTSLAG 53 19.357
KOKKENS MESTERLAUG FINNMARK 5 1.855
KULTURSENTERET SISA 23 5.774
KVALFJORD POLLEN BYGDELAG 19 3.633
KVALFJORD SANITETSFORENING
KVENVIK BYGDELAG 28 14.854
KVIBY IDRETTSLAG 56 8.123
KÅFJORD BYGDELAG 45 12.149
KÅVEN JÆGER OG FISKEFORENING 14 7.011
LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 4 414
LANGFJORD BYGDELAG 1 74
LANGFJORD RØDE KORS 7 1.911
LANGFJORD SAMFUNNSHUS
LANGFJORDBOTN JEGER OG FISKEFORENING 13 4.482
LANGFJORDBOTN SANITETSFORENING 6 1.487
LANGFJORDNES BYGDELAG 17 1.982
LEIRBOTNVANN HYTTEFORENING 13 2.995
LHL ALTA 13 4.642
LILLE LERRESFJORD FRITIDSFORENING 26 6.090
LKB FINNMARK 1 67
LOGE NR 102 SVANEN 8 1830
LOGE NR 75 HEVREKA 11 2518
MIDTBAKKEN GRENDELAG 8 3.379
MIDTBAKKEN SVIREBRORSLAG
MORBUS ADDISON FORENING I TROMS OG 16 4.223
MUSIKALALTA
N K S VEILEDNINGSSENTER FOR AS 24 8.161
NAAF REGION NORD 20 3.058
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2 352
NERSKOGEN IDRETTSLAG 145 44.115
NORDLYS PAINTBALL 21 11.500
NORDLYSBYEN AEROKLUBB 19 6.131
NORDLYSBYEN KYOKUSHIN KARATEKLUBB 18 5.491
NORDLYSBYEN SVØMME OG TRIATLONKLUBB 22 7.903
NORDLYSBYEN SYKKEL 4 1.086
NORDNORSK SKØYTEKRETS 1 190
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND 4 104
NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND ALTA 42 20.846
NORGES BLINDEFORBUND FINNMARK 80 21.106
NORGES DIABETESFORBUND ALTA OG OME 27 11.847
NORGES DIABETESFORBUND FINNMARK
NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI 14 2.282
NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. 3 412
NORSK FOSTERHJEMSFORENING FINNMARK 6 1.207
NORSK REVMATIKERFORBUND FINNMARK 1 1.196
NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD FINNMARK 12 2.913
NORSKE REDNINGSHUNDER ALTA LAG 42 9.012
NORTHERN LIGHT ROLLERDERBY TEAM 4 317
NVIO AVD ALTA OG OMEGN 15 7.337
RAFSBOTN I L 156 44.741
ROMANIAHJELPEN ALTA 71 25.638
RUSSELUFT GRENDELAG 17 1.583
SAMISK SJAKKFORENING 6 2.370
SIMALANGO
SLEKT OG DATA NORD 4 1.842
SONE VESTFINNMARK HÅNDBALL
STJERNØY IDRETTSLAG 12 3.533
STORSANDNES VANNLAG
TALVIK BRASS BAND 24 14.450
TALVIK BYGDELAG 6 512
TALVIK BÅTFORENING 17 5.206
TALVIK IDRETTSLAG 47 9.861
TALVIK JUDO 32 4.586
TALVIK SANITETSFORENING 34 11.431
TALVIKREVYEN 23 4.765
TEAM HAMMARI 26 7.961
TIRPITZ MUSEUMS VENNER 17 3.991
TOFTEN VELFORENING 11 1.553
TROMSØ OG OMEGN ASTMA OG ALLERGIFORE 2 205
TVERRELVDALEN IDRETTSLAG 390 77.121
TVERRELVDALEN SKOLE OG UNGDOMSKORPS 41 8.317
TVERRELVDALEN VETERANKORPS 21 1.686
VADSØ ASTMA- OG ALLERGIFORENING 7 7.811
VELFERDSFORENINGEN TELESPORT ALTA 13 2.549
VIDIR ISLANDSHESTFORENING 14 2.218
VUORASJAVRI HYTTEFORENING 2 248
WILD NORTH ROPERS 11 2.352
ÅRØY BYGDELAG 20 3.388.
 
Utforsk tema:
Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør
Leses nå
 
Siste nytt

Appell: Terje Søviknes (Frp)

Appell: Trine Skei Grande

Dobbeltdrapstiltalt sier han ikke husker hvordan skuddene falt

– Stakk av til fots

Så mye får lag og foreninger i Alta

6.000 i Alta gir penger til grasrota.

Vil bygge flerbrukshus til 2-300 millioner kr.

Loppa-ordfører Steinar Halvorsen drømmer om storstue i kommunen.

Appell: Terje Søviknes

Her ser du opptaket fra sykehusaksjonen.

Appell: Trine Skei Grande

Her ser du opptaket fra sykehusaksjonen.

Gahr Støre: – Går for slagenhet i Alta

Arbeiderpartiet går verken for utredning, akuttfunksjoner eller fødeavdeling i Alta.

– Stakk av til fots

Politiet søker etter mann som kjørte for fort.

Overveldende multemyr

Den flammende multemyra begeistrer mange.

Dobbeltdrapstiltalt erkjenner ikke straffskyld for drap på kona og stesønnen

Ankesaken har startet i lagmannsretten. 

Brøt opp en dør og stjal verktøy

Innbrudd på Veidekke.