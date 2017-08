Nok er nok for Høyre-Rolf

Høyre-veteranen har ikke bestemt seg, men etterlater ingen tvil om at han for første gang på mange tiår kan komme til å velge vekk Høyres stemmeseddel når han går til valg.

– Jeg er kommet i en alder hvor jeg vil være storforbruker av helsetjenester, og ikke minst vil være i en risikogruppe hvor følgene kan bli dramatiske om det ikke finnes et akuttilbud. Mitt spørsmål til partikameratene mine, helseminister Bent Høie og toppkandidat Frank Bakke-Jensen, er gangske enkelt; kan jeg regne med å bli møtt med samme hjelp i Alta som jeg ville ha gjort om jeg hadde bodd et annet sted i landet med omtrent samme befolkningstetthet som i Alta-regionen?

Skuffet

Han har ikke fått noe svar. Høyre-veteranen, som runder 75 år, registrerer i stedet at toppkandidaten til Høyre, Frank Bakke-Jensen, sier at Alta vil få et fullgodt tilbud, og slett ikke har behov for akuttjenester og fødeavdeling. Det er full avvisning av kravet fra befolkningen i Alta og Kautokeino. For den stødige Høyre-politikeren gjennom mange tiår hvor han har vært representant for partiet sitt både i kommunestyret og fylkestinget, er dette veldig skuffende.

– Det absolutt verste er den arrogansen og mangel på ydmykhet som utvises overfor en tredel av fylkets befolkning. Ikke bare er man ikke villig å gi noe til 7000 mennesker som møter opp for å uttrykke sin frustrasjon og krav om likebehandling, men politikere og helsebyråkrater møter heller ikke opp for å lytte til innbyggerne, påpeker Pedersen.

Laila trøster

Pedersen har gitt opp Høie og Bakke-Jensen, men tror fortsatt det er håp om at Høyre vil komme han og andre potensielle velgere i møte. Han understreker at hans skuffelse ikke retter seg mot Alta Høyre.

–Stortingsrepresentant Laila Davidsen har kjempet kampen sammen med oss for akuttsykehus. I sin appell under sykehusmarkeringen fortalte Davidsen at hun har snakket med veldig mange i Høyres gruppe på Stortinget, og hun hadde ikke møtt en eneste som ikke støttet oppå om kravet om en helhetlig og samfunnsøkonomisk utredning av strukturen i Vest-Finnmark, påpeker Pedesen og legger til:

– Høyre er et parti som alltid har basert tunge samfunnsmessige investeringer på grundige faglige og økonomiske samfunnsanalyser. Når Høyre nå blokkerer for en slik utredning er det mot tradisjonene til Høyre, men det er også stikk i strid med vedtaket som er gjort av årsmøtet i Finnmark Høyre. Kan Høyre sentralt garantere for en helhetlig utredning av strukturen vil min stemme gå til Høyre. Jeg kan da også anbefale de mange Høyre-velgerne i Alta som er i samme situasjon som meg og vurderer å stemme på et annet parti, om å gi stemmen til Høyre. Men vi må en garanti om at Høyre sier ja til utredning, klargjør 75-åringen .

– Stå på

Han mener det er god Høyre-ånd å utrede flere alternativer for å se hva som gir mest helse for hver krone som skal brukes de neste årene på drift og investeringer i helsevesentet.

– Det er allerede bekreftet både fra Finnmarkssykehuset, og også fra utredningen gjort av Oslo Economics, at det ikke er bærekraft i å fortsette med dagens struktur hvor store summer går vekk i transport, sier Pedersen.

– Vurderer du å stemme Ap?

– Nei, det er enda dårligere alternativ enn Høyre når det gjelder helsetilbud for oss altaværinger.