Kan ha 110 årsverk ved full drift på Årøya

Gründer Jan Sortland mener hotellprosjektet på øya vil sette Alta på verdenskartet. Ved full drift mener han å kunne ha 110 årsverk.

Design og modernitet

– Vi håper prosjektet skal bli til velsignelse for Årøya og hele Alta-samfunnet. Vi vil handle lokalt og vi er opptatt av at folk i nærområdet skal føle eierskap til den virksomheten vi ønsker å få til. Jeg tror vårt hotellprosjekt vil bli til berikelse for hele området og vi setter Alta på verdenskartet med det vi ønsker å bygge opp, sier Sortland.

Han står bak selskapet Norwegian Adventures AS og utbyggerselskapet Ailegas AS.

Et hovedbygg med kjøkken og restaurant, et eget bygg for spa og trim samt 12 mindre villaer eller gjestehus. Til sammen får anlegget 26 rom og gjestehusene blir av varierende størrelse. Selskapet har nå en særs anerkjent internasjonal arkitekt som tegner prosjektet tilpasset natur og landskap på Årøya.