Gahr Støre: – Går for slagenhet i Alta

Partileder Jonas Gahr Støre legger i dag fram en egen plan for sykehustjenester i Vest-Finnmark. Det skjer i forbindelse med at partileder Jonas Gahr Støre legger fram partiets nasjonale plan for hva de ønsker å gjøre hvis de kommer i posisjon.

Samarbeid ved slag

– Vi går ikke for fødeavdeling eller akuttsykehus i Alta, men ønsker en egen slagenhet, sier Gahr Støre til Altaposten.

Det skal skje i samarbeid med Hammerfest/Tromsø for å kunne igangsette diagnostisering og behandling av hjerneslag i Alta.

Planen som legges fram klokken 15 i dag, tilsier også at man ønsker lengre åpningstider for nærsykehuset og en stedlig plassjef for klinikken.

Psykiatri

Innenfor psykiatri har Ap store planer i Alta. De ønsker etablering av psykiatrisk vaktberedskap for hele Finnmark, lokalisert til Alta. I tillegg ønsker de utredet et psykiatrisk sykehustilbud for Finnmark, lokalisert til Alta. Finnmark har som kjent ikke et slikt sykehus i dag.

Jonas Gahr Støre fikk med seg demonstrasjonen i Alta sist helg og forsikrer at det gjør inntrykk.

– Jeg har et sterkt personlig engasjement i denne saken og har som helseminister vært på besøk flere ganger ved Alta helsesenter. Vi har ambisjoner for helsetilbudet i Alta og har derfor viet situasjonen i Vest-Finnmark spesiell oppmerksomhet.

Må komme igang

Støre ønsker ikke noen ny utredning eller opphold i gjennomføringen av sykehusplanen.

– Nå ferdigstilles Kirkenes sykehus, så ønsker vi å gå videre med bygging av et nytt sykehus i Hammerfest, parallelt med bygging og videreutvikling av Alta nærsykehus. En utredning vil etter min mening bare forsinke prosessene og spesialisttilbudene i Vest-Finnmark.

Ap-lederen har ikke noe til overs for dokument 8-forslaget til Venstre som vil legge investeringene på is.

– Jeg synes det er merkelig at partier som har sittet i fire år ved makta, plutselig nå vil stanse utviklingen. Etter at en sykehusplan er vedtatt.

Den gordiske knuten for Altas vedkommende er akuttfunksjoner og fødeavdeling? Hvordan stiller Ap seg til dette spørsmålet?

– Gordiske knuter er til for å løsnes. Vi ønsker å bygge funksjon for funksjon ved Alta nærsykehus og gi kvalitet og trygghet til innbyggerne i Alta, blant annet med slagenhet og best tenkelig transportløsninger når det kreves. Planen som legges fram i dag har ikke fødeavdeling eller akuttavdeling, men det er umulig for meg i dag å forutse hvilke behov som kommer om noen år.

Behovene endres

Han mener nærsykehuset som står ferdig om noen år, ikke kan sammenlignes med det man så for seg i 2000 og 2010.

– Mye kan skje innenfor helseteknologi, så jeg tror man skal være varsom med å være skråsikker på hva behovene sier om noen år. Derfor kan jeg ikke utelukke at slike tilbud vil være der om noen år.

Dere foreslår å se på nytt på jetfly. Skal det gå på bekostning av basen i Alta og de tre ambulanseflyene?

– Nei, tvert i mot. Poenget er å styrke tilbudet, også i Finnmark. Vi ønsker best mulig ambulansetjenester og et nytt jetfly i Tromsø som vil kunne styrke beredskapen.

Både Gahr Støre og Høie har som helseministre ikke blandet seg inn i systemet til Pasientreiser. Nå ønsker Ap en gjennomgang av Pasientreisene, for å finne mer fleksible løsninger.

HER ER PUNKTENE I PLANEN SOM LEGGES FRAM KLOKKEN 15 I TROMSØ:

Arbeiderpartiets plan for et bedre helsetilbud i Vest-Finnmark

Høsten 2017:

– Byggestart for Alta nærsykehus (dimensjonert og utformet for å være fleksibelt. 14 indremedisinske senger, stor poliklinisk aktivitet og etablering av MR /CT)

– Valg av tomt for nytt sykehus i Hammerfest. Akutt- og fødetilbud er så ressurskrevende at det er nødvendig å samle tilbudene. Beslutningen om at det er sykehusene i Hammerfest, Kirkenes og Universitetssykehuset i Tromsø som skal yte slike tilbud, ligger fast.

Arbeiderpartiets plan for videre oppbygging av helsetilbudet i Alta:

Arbeiderpartiet vil bygge opp tilbudet i Alta ytterligere for å skape større trygghet og gi flere tilbud lokalt. Dette betyr ikke at man skal ta fra Hammerfest funksjoner eller tilbud, men bygge opp tilbud i Alta i et samarbeid med Hammerfest og også UNN i noen tilfeller. I dag reiser mange pasienter blant annet til UNN for sykdommer de kunne fått behandling for i Alta.

Helse Nord skal få oppdraget om å lage en konkret plan for videre utvikling av tilbudet i Alta. Planen skal blant annet inneholde følgende:

– Etablering av en egen slagenhet ved Alta nærsykehus. Alta skal i samarbeid med Hammerfest/Tromsø kunne igangsette diagnostisering og behandling av hjerneslag i Alta.

– Utvidet poliklinisk aktivitet og åpningstider ved Alta nærsykehus. Planen skal komme med forslag til konkrete utvidelser til både åpningstider og økt aktivitet innen bl.a. innenfor fagområdene revmatologi, nevrologi, hudsykdommer, kreftbehandling og syn.

– Det skal være reell stedlig ledelse ved Alta nærsykehus, altså en plassjef med operativt ansvar for Alta Nærsykehus.

– Etablering av psykiatrisk vaktberedskap for hele Finnmark, lokalisert til Alta

– Igangsetting av en utredning om et mulig, fremtidig psykiatrisk sykehustilbud for Finnmark, lokalisert til Alta. (Finnmark har ikke et psykiatrisk sykehus i dag)

– Gjøre en fornyet vurdering av behovet for jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Nord-Norge

Økt fleksibilitet for pasientreiser

Helse Nord må gjøre en fornyet vurdering av om ordningen med pasientreiser for befolkningen i Finnmark er god nok. Praktiseringen skal gjennomgås for å finne mer fleksible løsninger for pasientene. Dette gjelder særlig hjemreise etter avsluttet behandling.