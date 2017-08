– Trist å se hvordan damer rakker ned på hverandre

Hjertesukket kom fra Hanna Bakke-Jensen under et besøk i Loppa nylig. Selv er hun nær sagt født inn i politikken. Som 22-åring er hun aktiv som leder i Finnmark kvinneforum.

Hanna Bakke-Jensen er med pappa Frank rundt i fylket for å piffe opp kvinnelig entusiame for å være aktive samfunnsaktører på alle arenaer

– Jeg har et hjertesukk, var beskjeden under kvinneforumsmøtet i Øksfjord. Hun er opptatt av å bekjempe negative holdninger til engasjerte mennesker, de som våger å stikke hodet frem og delta i samfunnsdebatten.

– Spesielt trist er det å se hvordan damer behandler damer og rakker ned på hverandre, sier Hanna, og vil at alle rett og slett skal slutte med sånt. Hun mener at tyn fra sine egne, enten det er i kommunesammenheng, på fylkesplan, på jobb eller i andre sammenhenger, der noen våger å stå frem med egne synspunkt, ikke er greit.

– Slutt. Rett og slett, var anmodningen og det ble starten på debatt i en aktiv forsamling av loppajenter fra forskjellige ståsteder. Noen har bodd i kommunen hele livet, andre er innflyttere.

Skjellsord

Møtelederen viser frem en plakat der diverse skjellsord er ramset opp. Skjellsord som er brukt til å beskrive kvinner i forskjellige situasjoner, enten politikk, privatliv eller andre sammenhenger, der vedkommende har stukket seg frem. «Jålete», «Sur kjerring», «feit», «masete» og «dum», er noen av de negative adjektivene som er ramset opp.

– Hører vi sånne ord om menn? Hanna svarer selv. Om Slagsvold Vedum har hun for eksempel hørt karakteristikker som «usaklig» og ord som «tåkete» om Gahr Støre

Egne opplevelser

Hanna Bakke-Jensen har sjøl opplevd sure tilbakemeldinger. Hun er kritisert for å snakke for mye og for å være masete. Hun forteller om fremstående kvinner som må tåle kommenterar der budskapet blir overskygget av nattroll.

– Jenter skal være «flink pike» , være pliktoppfyllende og ta ansvar, sier Hanna, som har tanker om at jenter stiller altfor store krav til seg selv, dersom de er aktive i samfunnet, som politiker, fotballtrener eller i styrer. Hun mener det ikke er viktig HVOR engasjert man er, men at man gir det man har overskudd til.